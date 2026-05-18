Escrito de defensa
Begoña Gómez reconoce que creó una sociedad para su cátedra, aunque sin actividad, y pide condenar a las acusaciones por "temerarias"
Pide ser absuelta porque los hechos que se le imputan no constituyen "infracción penal alguna"
La defensa de Begoña Gómez ha presentado este lunes su escrito de defensa frente a la imputación de cuatro delitos de corrupción por los que el juez Juan Carlos Peinado pretende llevarla ante un tribunal del jurado. Reconoce haber tenido actividad universitaria incluso antes de que su esposo llegara a la presidencia del Gobierno y reconoce algunos hechos, como la constitución en noviembre de 2023 de una sociedad, Transforma TSC, relacionada con los objetivos de su cátedra en la Universidad Complutense, si bien "no tuvo ningún tipo de actividad, ni depositó cuentas anuales, ni registró dominios, derechos o bienes de ningún tipo".
En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Gómez que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho solicita su libre absolución porque los hechos que se le imputan no constituyen "infracción penal alguna" y reclama que, bien al contrario, las acusaciones populares bajo la dirección letrada de HazteOír deben ser condenadas en costas por su "mala fe" y la "temeridad" de sus planteamientos.
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