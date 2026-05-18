Partido Popular
Feijóo se compromete a "incrementar las plantillas" médicas y a crear un fondo estatal para enfermedades raras
El presidente del Partido Popular ha denunciado que España lleva "diez meses con una huelga de médicos" de la que el Ministerio de Sanidad "no se está ocupando"
EP
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a "incrementar las plantillas" médicas, retomar el diálogo con los profesionales sanitarios y crear un fondo estatal para financiar las innovaciones terapéuticas y tecnológicas de enfermedades raras.
Así lo ha trasladado el dirigente 'popular' en la entrega del Premio Fundación Eugenio Rodríguez Pascual, otorgado al oftalmólogo Luis Fernández-Vega.
Durante su intervención, Feijóo ha denunciado que España lleva "diez meses con una huelga de médicos" de la que el Ministerio de Sanidad "no se está ocupando". "Yo he asumido el compromiso de incrementar las plantillas de acuerdo con las necesidades objetivas, mejorar la duración y la remuneración de las guardias y retomar el diálogo con los médicos", ha contrapuesto.
Asimismo, Feijóo ha defendido que el futuro sistema de financiación autonómica incluya "una pieza separada para el Sistema Nacional de Salud" y una "contabilidad específica" del gasto sanitario para garantizar una financiación adecuada de la sanidad pública en todas las comunidades autónomas.
Por otro lado, el líder del PP ha afirmado que "más de tres millones de personas en España padecen una enfermedad rara" y que "solo el 15% son atendidos con medicamentos huérfanos, los que por su rareza no resultan atractivos a la gran industria".
Tras denunciar la demora en la financiación en las innovaciones terapéuticas, ha defendido la necesidad de crear un fondo estatal específico, contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, para financiar innovaciones diagnósticas, terapéuticas y tecnológicas destinadas al tratamiento de enfermedades raras. "Eso sí, lo consensuaremos con las comunidades, los profesionales, con la industria y las asociaciones de pacientes", ha añadido.
Por último, ha reivindicado la necesidad de devolver al sistema sanitario "la fiabilidad que nunca debió perder".
- Muere un joven de A Pobra tras caer su coche por un terraplén y chocar contra un árbol en Boiro
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Aviso a los conductores que circulen por Santiago: cortes de tráfico en el túnel del Hórreo y en cuatro calles
- El cartel que ha dado la vuelta a Santiago en plena época de exámenes: 'Queridos vecinos universitarios...
- Crónica social compostelana | Graduación de 24 nuevos chefs del Centro de Hostalería de Galicia
- Una fuga de gas en un edificio de la rúa de San Pedro obliga a desalojar tres viviendas en Santiago
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- La festividad de Santa Rita en Santiago estrena procesión y un coro estadounidense