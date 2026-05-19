Citado el 2 de junio
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
La UDEF pone en marcha una operación y se registra la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantiene en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.
Fuentes policiales señalan a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto. En este momento se está registrando la oficina del expresidente en la sede socialista de Ferraz y varias empresas.
Las pequisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en relación con posibles pagos que podría haberle realizado por trabajos de consultoría tanto a él directametne como a través de una mercantil propiedad de sus hijas, Whathefav SL. Este asunto fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional tras inhibirse la jueza de instrucción ordinaria que lo investigaba en secreto, María Esperanza Collazos.
Martínez fue detenido el pasado mes de diciembre junto a otros empresarios por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, quien tras recibir una querella de la Fiscalía Anticorrupción imputó inicialmente los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por presuntos blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias relacionado con el presunto uso indebido del rescate de 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la compañía en marzo de 2021.
Querella de Anticorrupción
Concretamente, el dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela". Además del propietario de Análisis Relevante se detuvo en su momento al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; su 'número dos', Roberto Roselli.
En su querella, Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones y apunta a que las operaciones de blanqueo se vinculan con el movimiento de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)".
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