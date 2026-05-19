Comienza la cuenta atrás para formar gobierno en Andalucía: estos son los plazos

Los andaluces ya conocen los nombres de los diputados del Parlamento autonómico de cara a la próxima legislatura. Ahora se abre una nueva incógnita: ¿qué plazo máximo hay para formar gobierno? Mientras que en las anteriores elecciones el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pudo formar su equipo sin problema, en esta ocasión, el dirigente popular depende de su negociación con Vox.

Los populares no han conseguido alcanzar la mayoría absoluta y los 53 escaños obtenidos tras las urnas. Pese a que el PP lo ha celebrado como una victoria, de hecho es la primera vez que los populares superan los 1,7 millones de votos, estos datos no son suficientes para formar un gobierno en solitario y necesitará de los apoyos de Vox para poder volver a San Telmo, aunque para esto hay unos plazos.

El propio candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha confirmado este lunes que su voluntad es poder gobernar sin Vox. El dirigente popular, que ha defendido que "el resultado es contundente", ha asegurado que los andaluces han pedido en las urnas "que el PP gobierne en solitario". Sin embargo, como le ha ocurrido al PP en otras comunidades autónomas, la aritmética no sale.

Sin fecha límite

La comunidad autónoma podría estar sin gobierno sine die, ya que la normativa autonómica no marca plazos para la convocatoria de una sesión de investidura. En concreto, la Cámara autonómica quedará constituida el próximo jueves 11 de junio, día en el que los diputados tomarán sus actas. A partir de este momento, se abre un plazo de 15 días hábiles en el que el presidente de la Mesa debe presentar un candidato a la investidura.

A partir de ese momento, los plazos ya se diluyen. El presidente de la Cámara no tiene un plazo máximo para convocar un pleno de investidura. Fuentes parlamentarias consultadas por El Correo de Andalucía puntualizan que esta sesión se prevé para principios de julio. Se pondrá sobre la mesa una propuesta de candidato para presidir la Junta de Andalucía que debe alcanzar en votación la mayoría absoluta. De no lograrse, el pleno se repetiría 48 horas después para tratar de alcanzar una mayoría simple. Es decir, ese candidato debe tener más síes que noes. En ese momento es cuando empieza a contar el reloj y deberá darse un acuerdo en dos meses.

El Estatuto de Andalucía y el Reglamento del Parlamento establecen todos los plazos para la constitución de un nuevo gobierno autonómico. De no alcanzarse en el tiempo establecido por la normativa andaluza, la comunidad estaría abocada a una repetición electoral. De cumplirse este extremo, sería la primera vez en la historia de Andalucía en la que se repitan unos comicios aunque el candidato no hubiera alcanzado la mayoría absoluta.

Dos meses para alcanzar un pacto

El candidato, que se prevé que será el actual presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, tendrá un plazo de dos meses para tratar de alcanzar un pacto con otra formación para conseguir los apoyos o abstenciones necesarias. El propio dirigente popular ha señalado en múltiples ocasiones que será él quien lidere las conversaciones con Vox, única formación dispuesta a pactar con el PP.

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Si durante este tiempo, que desde el propio Parlamento de Andalucía explican que podría estirarse hasta mediados de septiembre, no se alcanza un acuerdo para poder formar un gobierno, la Cámara autonómica quedaría disuelta y se convocarán unas nuevas elecciones de forma automática. El propio Moreno ha confirmado a la prensa que su voluntad es evitar esta situación de repetición electoral a toda costa.