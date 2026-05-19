Una de las empresas registradas por la UDEF es de un empresario venezolano que pagó 300.000 euros a Aldama días antes del Delcygate

Una de las empresas registradas este martes por la Unidad de delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía en el caso Plus Ultra es Soft Gestor S.L., cuyo administrador es un ciudadano español nacido en Venezuela, Carlos Parra Delgado, que ya estuvo en el punto de mira de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su investigación de la trama Koldo. En concreto, este empresario también es apoderado de la mercantil Apamate Corporate and Trust, que transfirió 300.000 euros a una de las firmas del comisionista Víctor de Aldama.

El pago se produjo el 3 de enero de 2020, tan solo 16 días antes de que la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizara en el Aeropuerto de Barajas, que derivó en una causa judicial denominada Delcygate, que acabó archivada por un Juzgado de Madrid.

Aldama y su socio Giménez Ochoa, presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela / Nacho García

Los 300.000 euros fueron recibidos por la mercantil Deluxe Fortune, una de las dos empresas que usó el comisionista y conseguidor de la trama Koldo para ingresar las presuntas mordidas de la venta de las mascarillas pagadas por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y otras Administraciones públicas gobernadas por los socialistas.

Giménez Ochoa

Así informó en abril del 2023 EL PERIÓDICO, dando cuenta de una investigación que apuntaba a que Parra Delgado mantenía entonces cargos directivos en la sociedad FVF Operaciones Globales SL, que fue creada en España por el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Andrés Giménez Ochoa. Este último fue uno de los cuatro pasajeros que acompañaron en su avión a la entonces vicepresidenta de Venezuela.

En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntaba el pago a la empresa de Aldama también se decía que en dicho momento no se había podido determinar a qué se debe el abono realizado por la mercantil Apamate Corporate al comisionista de la trama Koldo.

En Venezuela diferentes periódicos enfrentados al chavismo sitúan al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol en el entorno del régimen, y más especialmente de Delcy Rodríguez. El diario digital Armando.info llega incluso a informar de que Jorge Andrés Giménez Ochoa, a quién identifica como contratista del Estado del país sudamericano, ha realizado otros viajes en avión con la número dos de Nicolás Maduro.

En un avión con Aldama

En su declaración en la comisión de inevstigación del Senado sobre el caso Koldo, Zapatero confirmó que viajó junto al comisionista Víctor de Aldama en un avión del Gobierno de Venezuela: "Yo estaba en Miraflores [la sede del Gobierno de Venezuela], en Presidencia, y me dijeron: presidente, ¿tiene inconveniente en que le acompañe un empresario español que está aquí hasta República Dominicana?. Y dije no, por supuesto. Fui con él en un avión hora y cuarto. Ni me acuerdo de qué hablé con él, no lo he vuelto a ver y no he tenido relación alguna con él. Cero", dijo.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, / Eduardo Parra / Europa Press

En esa comparecencia también reconoció que el presidente de la compañía Air Europa le pidió que consiguiera una reunión con el entonces presidente de Venezuela: "El señor Hidalgo, con el que tengo relación, me pidió si podía ver a Maduro, que tenía una deuda. Eso se ha publicado y es verdad", dijo, para después defender que esa gestión la llevó a cabo "a cambio de nada, para apoyar a una empresa española. Como he apoyado siempre a cambio de nada a las empresas españolas en Venezuela. Cero comisión" por la reunión entre Hidalgo (Air Europa) y Nicolás Maduro, insistió.

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Este martes, la UDEF registra Soft Gestor junto a la oficina profesional de Zapatero y las sedes de las mercantiles Inteligencia Prospectiva y Whathefav S.L, esta última propiedad de la empresa de las hijas del expresidente socialista. Las pesquisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en relación con posibles pagos que superaron los 600.00 euros por trabajos de consultoría tanto a él directamente como a través de Whathefav SL. El caso fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional.