Page, "de piedra" ante la imputación de Zapatero, asegura que nunca le vio "obsesionado con el dinero"
EP
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado este martes a la noticia de la investigación por parte del juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que no le conoce una "neurosis económica".
El mandatario autonómico ha conocido la noticia en directo durante una entrevista en la emisora 'Onda Cero', recogida por Europa Press. "Me deja de piedra, me deja de piedra, sinceramente", ha asegurado tras conocer la noticia.
García-Page ha señalado que hace tiempo que no mantiene relación con Zapatero y ha reconocido que cuenta con discrepancias en "muchas cosas".
"El recuerdo que tengo siempre es la experiencia personal con Zapatero, ya le digo, nunca le he visto especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos", ha manifestado sin embargo. En este sentido, ha apuntado que su conocimiento de Zapatero es en "su función política", señalando que "en las etapas de los ex, este país daría para una enciclopedia sobre qué pasa después de la política, para los políticos".
"Le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender", ha afirmado el presidente castellanomanchego.
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