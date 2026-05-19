'Caso Plus Ultra'
La dirección del PSOE denuncia una persecución judicial contra el partido y defiende la presunción de inocencia de Zapatero
La 'número tres' de la Ejecutiva denuncia que se trata del "'El que pueda hacer que haga' llevado a su máxima expresión"
Dirigentes muy próximos a Ferraz cierran filas y defienden la inocencia del expresidente
Fuentes de la dirección socialista muestran "tranquilidad" ante el recorrido del caso
La dirección del PSOE cierra filas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación. La cúpula de Ferraz está denunciando una persecución judicial contra el dirigente y contra toda la organización. La número tres socialista y secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha denunciado en sus redes sociales que la imputación supone la "máxima expresión" del famoso "El que pueda hacer que haga", que formuló en su día el expresidente José María Aznar contra el Gobierno y el Partido Socialista. "Zapatero tiene todo mi apoyo", continúa Torró, "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la justicia".
Algunos miembros de la dirección están denunciando abiertamente una caza de brujas judicial contra el PSOE. "Irán a por todos; ya lo vimos en otros tiempos de la democracia", aseveran varios. Fuentes de la cúpula socialista trasladan también "tranquilidad" y defienden su "presunción de inocencia".
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que se hizo cargo de la investigación del caso, ha imputado al expresidente por presunto delito de tráfico de influencias y otros anexos y lo ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.
La portavoz de la Ejecutiva Federal, Montserrat Mínguez, ha hecho público un mensaje en redes sociales con solo dos palabras: "No pararán", dando a entender que la presión judicial sobre el PSOE no va a cesar. Los socialistas ya han denunciado anteriormente una presunta persecución judicial contra el partido, por ejemplo en la investigación que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
En Ferraz, tienen plena confianza en el expresidente. Hasta ahora siempre han argumentado que tanto él como la dirección socialista estaban "plenamente tranquilos" porque "donde no hay nada, difícilmente puede derivarse ninguna responsabilidad legal o penal". Otra cosa es el recorrido judicial que pueda tener el caso. Aun así, fuentes socialistas manifiestan su "plena confianza" en la justicia y en que los jueces tarden poco en aclarar que no hay ninguna responsabilidad penal en la actuación de Zapatero.
Varios dirigentes muy próximos a la actual dirección socialista están mostrando su apoyo absoluto al expresidente. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, Javier Alfonso Cendón, por ejemplo, ha mostrado su "respeto absoluto a la justicia" y una "defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático". "Su hoja de servicios a España es impecable: paz, derechos, convivencia y dignidad democrática", añade.
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