¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?

José Luis Calama, el juez que ha imputado formalmente por primera vez en democracia a un expresidente del Gobierno, no es de los más veteranos en la Audiencia Nacional. Llegó a este juzgado en diciembre de 2018, procedente de un órgano de instrucción de Madrid, para sustituir a un histórico de la casa, Fernando Andreu.

De perfil discreto y alejado de los focos mediáticos --es complicado hasta encontrar una fotografía suya-- se desconoce su sensibilidad política y tampoco había firmado hasta el momento resoluciones que pasaran inmediatamente a ser analizadas (o incluso cuestionadas) desde sectores políticos como ha sido la que atribuye indiciariamente varios delitos graves a José Luis Rodríguez Zapatero.

En todo caso, en su juzgado ya habían recaído causas de relevancia política como el presunto espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno y, más recientemente, una investigación sobre el gran apagón de abril del año pasado que concluyó rechazando cualquier origen terrorista. En realidad, el caso Plus Ultra no le tendría que haber correspondido a él sino a su compañero Ismael Moreno, el juez del caso Koldo, que se tuvo que apartar por tener relación personal con uno de los supuestamente implicados.

En la causa por espionaje, quizá la más mediática que le había tocado instruir hasta que recibió la investigación sobre el rescate a la compañía Plus Ultra, indagó sobre la infección con un programa informático al que en teoría únicamente tienen acceso los Gobiernos en los teléfonos del propio presidente de Gobierno y varios de sus ministros.

Israel

Calama tuvo que archivarla, pero no tuvo reparo en manifestar en sus resoluciones, negro sobre blanco, su "frustración" por la callada por respuesta que dio Israel a las comisiones rogatorias que cursó para poder aclarar este asunto.

Experto en asuntos de naturaleza económica, el pasado mes de diciembre el juez procesó por idear una estafa piramidal al empresario conocido en redes como 'Cryptospain', quien confesó haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez en lo que ya se investiga como una presunta financiación irregular del partido Se Acabó la Fiesta.

Existen pocas imágenes públicas de Calama más allá de sus salidas y entradas a su despacho en la Audiencia Nacional, pero su callada labor jurisdiccional le ha permitido avanzar también en causas con importante repercusión en el ámbito financiero como que finalizó con el procesamiento del expresidente del Banco Popular y Ángel Ron a la consultora Prive WaterhouseCoopers por delitos de estafa a inversores.

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También llevó hasta el banquillo a los autores del ciberataque al Punto Neutro Judicial que permitió que los datos más de medio millón de contribuyentes que fueron exfiltrados y posteriormente vendidos. Son causas, como casi todas las que llegan a la Audiencia Nacional, de notoria relevancia pública, y que acreditan su experiencia de cara a un procedimiento de la complejidad del que salpica al expresidente Rodríguez Zapatero.