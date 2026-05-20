Gobierno de España
Sánchez pedirá a la UE sanciones para el ministro de Seguridad Nacional israelí
En un mensaje en redes sociales, el presidente del Gobierno de España ha asegurado que no va a "tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos"
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que propondrá a la Unión Europea (UE) sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, por sus "inaceptables" imágenes "humillando a los miembros de la flotilla internacional".
En un mensaje en redes sociales, Sánchez, que ha asegurado que no va a "tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos", ha recordado que en septiembre anunció la prohibición de acceso al territorio nacional "de este miembro del gobierno israelí".
"Ahora vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente", ha subrayado.
Sus palabras llegan tras la publicación de un polémico vídeo en el que Ben Gvir aparece ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, tras la interceptación en aguas internacionales de una nueva flotilla que pretendía llegar a la Franja de Gaza.
"Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", ha escrito Ben Gvir en sus redes sociales junto al citado vídeo, que arranca mostrando cómo varios agentes agarran por la cabeza y obligan a arrodillarse a una activista esposada que coreó 'Palestina libre' a la llegada del ministro al lugar en el que se encuentran los detenidos.
Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "monstruoso" e "indigno" el vídeo y ha anunciado que se ha procedido a convocar a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, para exigir la disculpa del Gobierno de Benjamin Netanyahu.
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