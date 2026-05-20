EEUU
El Senado aprueba un proyecto para intentar limitar los poderes de guerra de Trump sobre Irán
La votación fue de 50 a 47 a favor de la resolución adelantada por los lideres demócratas y permitirá que, en las siguientes semanas, se discuta si el presidente de EEUU debe dar fin a su campaña militar
EFE
Washington
Los demócratas del Senado de Estados Unidos lograron este martes por primera vez avanzar un proyecto que les permita debatir una medida que obligue al presidente, Donald Trump, poner fin a la guerra en Irán o a obtener la autorización del Congreso para continuarla, después de que un grupo de republicanos se unieran para impulsar una resolución que había sido bloqueada por meses.
La votación fue de 50 a 47 a favor de la resolución adelantada por los lideres demócratas y permitirá que, en las siguientes semanas, se discuta si Trump debe dar fin a su campaña militar y ser limitado en sus poderes bélicos sobre Irán.
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