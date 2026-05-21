El juez acredita que Zapatero y 'Julito' planeaban cobrar 3 millones en la 'offshore' de Dubái para eludir a Hacienda

La investigación de la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional sobre la que se fundamenta la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero revela una operativa para la constitución de una 'offshore' en Dubái que en marzo de 2021 proyectaba obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultaría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes fuera del radar de Hacienda.

Los investigadores vinculan esta estructura societaria con la gestión del pago acordado entre Plus Ultra e Idella -- sociedad bajo control del amigo de Zapatero Julio Martínez-- a ingresar en una cuenta bancaria a nombre de esta 'offshore" en territorio extranjero. Llegan a afirmar que la sociedad se constituyó por "indicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero" frente posibilidad de canalizar un porcentaje del 1% de comisión vinculado al rescate de Plus Ultra.

El auto de imputación del expresidente socialista se detiene en este asunto a raíz de la incautación de una cadena de correos electrónicos que intercambió la secretaria personal de Zapatero, María Gertrudis 'Gertru' Alcázar con Cristóbal Cano, un colaborador del empresario Julio 'Julito' Martínez Martínez. Estas conversaciones fueron, presuntamente, consecuencia de lo que se habló en una comida que reunió al expresidente con su amigo en el conocido restaurante Portonovo de Madrid.

Al día siguiente, Tomás Guerrero Blanco --vinculado a la oficina gubernamental de Dubái para exportaciones-- envió un correo electrónico a Martínez detallándole la documentación necesaria para la constitución de una sociedad en Dubái, "según lo conversado ayer", además de ponerles en contacto con responsable de la zona para orientar el proceso. Ello parece confirmar que la idea que partió del almuerzo entre el expresidente y su amigo se puso inmediatamente en marcha.

Skyline Dubai / EPC

"En un breve lapso temporal", según las investigaciones, Tomás Guerrero Blanco remitió un nuevo correo electrónico en el que concretaba con mayor detalle aspectos tales como el posible nombre de la sociedad, que finalmente se denominaría Landside Dubai, Fzco y estaría participada al 100% por la sociedad Idella Consulenza Strategica SL., una firma que controlaban Julio Martínez y también su hermano Manuel.

Contrato con Plus Ultra

Un poco más tarde, a finales de febrero de 2021, el colaborador Cristóbal Cano remitió a su jefe Martínez un correo electrónico con el asunto "copia contrato honorario SEPI", que contenía el documento suscrito en enero de dicho suscrito en enero de ese año entre Idella y Plus Ultra. La duración de dicho contrato venía determinada, según subraya el auto del juez José Luis Calama, por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea Plus Ultra, que fue finalmente de 53 millones de euros. Se estipulaba como remuneración el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate, es decir, 530.000 euros.

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján / Europa Press

Mientras tanto, las gestiones para crear la sociedad en Dubái seguían adelante y a Martínez le fue remitido un documento denominado "Landside Middle East Fzco Business Plan", que se correspondía con un plan de negocio "para ofrecer servicios de consultoría profesional a empresas y organizaciones empresariales de países de habla hispana interesadas en tener presencia o hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de los Emiratos interesadas en expandir sus negocios en España y Latinoamérica". Este era el negocio que proyectaba obtener al menos 3 millones de dólares hasta 2026. Se hacía constar expresamente que disponen de clientes muy relevantes en España y en Latinoamérica.

De la cadena de correos electrónicos intercambiados se desprende, según continúa el auto, que la reunión en el restaurante se produce "a iniciativa del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, destacando que es justo al día siguiente cuando Martínez recibió el correo electrónico en el que se le detalla la documentación necesaria para la constitución de la sociedad en Dubái.

Finalmente, consta que la sociedad queda constituida, siendo participada al cien por cien por la sociedad española Idella, adjuntándose la documentación necesaria para la apertura de una sucursal de sociedad extranjera en Dubái. En cuanto a la remisión del contrato con Plus Ultra, para los investigadores "reviste especial relevancia, al vincular su vigencia a la resolución que se emita respecto de la concesión de una ayuda solicitada". Sin embargo, y según los informes de la Agencia Tributaria, no consta que finalmente se efectuara pago alguno en ejecución de dicho contrato.