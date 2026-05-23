EJÉRCITO
Defensa investiga un accidente ocurrido durante un ejercicio de tiro en una base de Madrid
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de mayo en uno de los campos de tiro de la Base El Goloso (Madrid) durante una actividad de instrucción en la que participaba el Regimiento de Infantería Asturias nº 31
EFE
El Ministerio de Defensa ha abierto una investigación para recabar información sobre el accidente ocurrido el pasado 21 de mayo en uno de los campos de tiro de la Base El Goloso (Madrid) durante una actividad de instrucción en la que participaba el Regimiento de Infantería Asturias nº 31, han confirmado a EFE fuentes de Defensa.
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado este sábado su preocupación y ha solicitado por escrito información sobre lo ocurrido, el número de militares heridos, su estado actual y las medidas de seguridad aplicadas antes y durante la actividad, así como cualquier incidencia detectada en su cumplimiento, según ha informado en un comunicado.
Según los datos trasladado a ATME, el personal se encontraba realizando "tiro en seco" mientras esperaba su turno para efectuar fuego real, circunstancia durante la cual se habrían producido dos disparos involuntarios, uno de los cuales podría haber impactado o rozado en la cara de uno de los militares que, en ese momento, se encontraban parcheando blancos y recogiendo vainas en la línea de tiro.
Seguridad del personal
La Asociación considera que la transparencia en este tipo de situaciones resulta "imprescindible" para garantizar la seguridad del personal y la "correcta aplicación" de los procedimientos de instrucción y adiestramiento.
Un incidente que para ATME vuelve a poner de manifiesto que la profesión militar es "una actividad de riesgo", por lo que reiteran la necesidad de que sea reconocida oficialmente como profesión de riesgo, tanto para el personal adscrito al Régimen General de la Seguridad Social como para quienes pertenecen a clases pasivas o para los militares temporales que pasan a la vida civil.
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