Arcadi España defiende que Morant siga en el Gobierno: "Es un debate interesado y con inquina hacia las mujeres ministras"

El edificio del Ministerio de Hacienda, del siglo XVIII, es de esos que arruga al que lo pisa. En las paredes de la antigua Real Casa de la Aduana cuelgan grandes cuadros de reyes y nobles. Todo muy sobrio. Por no decir pesado. Tanto que un alcalde que llegaba para pedir fondos, al poco quería irse porque le imponía la sensación de que el que debía de pagar era él. Durante la entrevista suenan los relojes históricos de distintas salas y también los pitidos y gritos de una protesta sindical de empleados de la sanidad. La vida misma, hoy.

¿Qué le diría a su padre, que sabía de política, para explicarle este momento, tan convulso?

La política es tomar partido. Uno no elige los momentos que le tocan, pero sí cómo afrontarlos, y siempre hay que estar con humildad, trabajo y educación, que son las tres cosas que me enseñó mi padre.

Hablemos de política. ¿No sería mejor para Diana Morant alejarse del avispero que existe en torno al Gobierno de España y centrarse en la C. Valenciana?

Diana Morant estará ejerciendo sus trabajos como ministra, secretaria general y candidata de una forma muy potente y adecuada.

O sea, que no debe dejar el Gobierno.

Es que este debate sobre los ministros candidatos tiene sus intereses e intenciones. Si Morant o María Jesús Montero no hubieran sido miembros del Gobierno, algunas voces habrían dicho que no pintaban nada. Y si vemos los últimos casos de este proceso de crítica y deshumanización, hay un componente de inquina cuando son mujeres.

Lo cierto también es que han sido experiencias fallidas hasta ahora. ¿No conviene aprender en cabeza ajena, como enseñaban los clásicos?

El contexto es el que es y cada uno de los territorios tiene sus circunstancias. El Partido Socialista siempre aprende. Ahora lo importante es asumir la decisión de los ciudadanos y hacer una oposición responsable y constructiva, cosa que se echa mucho de menos en el Congreso y en el Senado.

Arcadi España, durante la entrevista. / José Luis Roca

¿Por qué no ha contestado la carta de Pérez Llorca? ¿Falta de tiempo?

Pérez Llorca sabe que no había ningún inconveniente. En las próximas semanas vamos a cerrar una agenda con normalidad y espero una reunión en beneficio de los valencianos.

Ha comentado que algún presidente autonómico le ha dejado caer que estaría bien que la reforma de la financiación saliera adelante aunque el PP se oponga a ella. ¿Pensaba en Llorca?

No voy a decir qué persona, pero llevemos el caso a la vida cotidiana. Tú tienes unas necesidades de financiación y le pides a otra persona que te ayude y esta te dice, atendiendo tus circunstancias: te doblo la cifra que me has pedido. ¿Y te lo estás pensando? Nadie lo puede entender. Hablo de la Comunitat Valenciana, Murcia o Andalucía. Decir que no es rechazar la mejora de sus servicios públicos.

"No puedo entender cómo Llorca no se ha reunido con la comunidad educativa. ¿Alguien se imagina a Ximo Puig no liderando la negociación?

¿Con Pérez Llorca ha habido un cambio real en la Comunitat Valenciana?

Ha cambiado el presidente, pero muchos de los que estaban continúan estando. Veo las mismas actitudes y no puedo entender cómo no se ha reunido el president de la Generalitat con la comunidad educativa. ¿Alguien se imagina a Ximo Puig no liderando la negociación con la educación pública? Un responsable público lo es en todo momento: para lo bueno y para lo malo, y sobre todo para lo difícil.

"Hay un sentimiento de que hay una estrategia ideológica de debilitar el sector público. Pido a la derecha y la ultraderecha que lo digan abiertamente" (sobre la huelga educativa)

Muchos de los problemas que afloran ya estaban antes, en el Botànic. ¿La huelga no tiene un componente ideológico también?

Todo es ideología. ¿O no es ideología querer debilitar los servicios públicos y reorientarlos a una privatización, encubierta en algunos casos y descubierta totalmente en otros? En la educación pública, más allá de la reivindicación concreta, hay un sentimiento de que hay una estrategia ideológica (legítima, pero ideológica) de debilitar el sector público. Pido a la derecha y la ultraderecha que lo digan abiertamente y los ciudadanos puedan juzgar y elegir.

Usted ha sido conseller de Hacienda. ¿Hay fondos para una reivindicación tan potente como la que está reclamando la comunidad educativa?

Vamos a poner ejemplos. La C. Valenciana tiene los mayores recursos de la historia, que le facilita el Gobierno de España, casi 16.000 millones de euros, pero luego nos encontramos con una rebaja fiscal a las rentas más altas (sin haberlo pedido estas, por cierto) y una apuesta ideológica por no reforzar la educación pública. Que no busquen excusas, tienen que mirarse al espejo.

"Las elecciones en la Comunitat Valenciana son una cuestión de dignidad. En España, el Gobierno sigue funcionando. No es comparable"

Hablando de mirarse al espejo, ¿cómo se digiere que ustedes pidan a Perez Llorca un adelanto de elecciones y, en cambio, defiendan que el Gobierno de España tiene estabilidad?

No veo ninguna contradicción. Los españoles han decidido parlamentos plurales y hay que dialogar. Vamos sacando muchísimas medidas. En la Comunitat Valenciana, el problema es diferente. Llevamos ya dos presidentes y 3, 4 o 5 crisis de gobierno. Creo que no es lo mismo. Las elecciones en la Comunitat Valenciana son una cuestión de dignidad.

¿En España, no?

Es que el Gobierno sigue funcionando. La economía sigue avanzando, se siguen aprobando leyes importantes y se sigue actuando, a pesar de todo, con normalidad democrática. La situación de la C. Valenciana es de absoluta excepcionalidad después de cómo se gestionó la dana. No es comparable.

"La candidatura de Morant a la Generalitat está absolutamente asegurada"

¿La candidatura de Diana Morant en la C. Valenciana está asegurada tras los últimos batacazos electorales?

Absolutamente sí. Está totalmente consolidada. Es una candidata y una secretaria general elegida por los militantes, comprometida con la situación de la Comunitat Valenciana y va a ser una magnífica presidenta de la Generalitat. Por cierto, la primera mujer presidenta en más de 600 años de historia.

¿Para eso su partido no ha de realizar cambios de estrategia?

Estamos llevando a cabo con Morant un trabajo de oposición seria, responsable y con una presencia muy grande en el territorio, como hemos visto con la reunión con la comunidad educativa. Y hablando de reuniones, Llorca debería también reunirse con el señor Feijóo para decirle que apoye el modelo de financiación o que sus diputados no voten en el Congreso contra iniciativas que benefician a la C. Valenciana.

¿Cuando oye a José Luis Ábalos por boca de su hijo cargar contra Morant, que estómago le deja?

Puede entender lo que me hacen sentir esas palabras. El PSOE ha tomado las decisiones de una forma contundente, no como otros, que lo que han hecho son homenajes.

¿Teme que los casos de Ábalos y de Zapatero acaben conectados de alguna manera, porque hay nombres que coinciden?

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Insisto, creo en la presunción de inocencia, el respeto a la actuación judicial y el apoyo al presidente Zapatero.