La trama internacional destapada en el caso Zapatero blanqueó en España 240.000 euros con relojes de lujo

La Fiscalía Anticorrupción vinculó al investigado Simon Verhoeven en "actividades de blanqueo" mediante "la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros". Así consta en un escrito en el que revela que la información aportada por Francia y Suiza concreta las conexiones de la presunta red de blanqueo del caso Zapatero "con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los programas de distribución de alimentos subvencionados C.L.A.P. (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) así como con la venta de oro del banco venezolano, utilizando sociedades interpuestas".

"Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA".

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