CASO ZAPATERO
La trama internacional destapada en el caso Zapatero blanqueó en España 240.000 euros con relojes de lujo
La Fiscalía desvela que un investigado utilizó una sociedad española para la operativa
La Fiscalía Anticorrupción vinculó al investigado Simon Verhoeven en "actividades de blanqueo" mediante "la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros". Así consta en un escrito en el que revela que la información aportada por Francia y Suiza concreta las conexiones de la presunta red de blanqueo del caso Zapatero "con personas venezolanas y con activos en Venezuela, que pudieran estar conectados con la malversación de fondos públicos de los programas de distribución de alimentos subvencionados C.L.A.P. (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) así como con la venta de oro del banco venezolano, utilizando sociedades interpuestas".
"Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA".
La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela. Así consta en un documento del Poder Judicial suizo, al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020.
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