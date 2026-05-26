Toque de atención del Gobierno de Canarias a Pedro Sánchez: o moción de confianza o "dar un paso a un lado"

El Ejecutivo de Canarias lo tiene claro: "Si el Gobierno de España es incapaz de articular el apoyo suficiente para seguir gestionando asuntos vitales, Pedro Sánchez se debería plantear dar un paso a un lado o someterse a una cuestión de confianza". Así lo afirmó este lunes el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La crítica se extendió al papel de Sánchez en el conjunto del Estado, al considerar que "ha entrado en una deriva y es incapaz de dar respuesta a las necesidades del país pese a los retos que tiene sobre la mesa". Un escenario en el que se sitúa la falta de aprobación de los Presupuestos Generales como uno de los factores que condicionan la capacidad de acción del Gobierno central.

Pese al escenario de debilidad política, las demandas de Canarias se mantienen intactas. El Ejecutivo regional quiere conocer la letra pequeña de los acuerdos alcanzados por el Estado con País Vasco y Cataluña en materia de 'gestión' aeroportuaria. Para ello, remitirá este martes una carta al Estado con una petición concreta: avanzar en la reivindicación de la Comunidad Autónoma para participar en la cogobernanza (o incluso en la cogestión) de los aeropuertos canarios.

Ya el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo un encuentro con el lendakari, Imanol Pradales, para conocer "de primera mano" los términos del acuerdo alcanzado con el Estado en materia aeroportuaria. Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que todavía falta concretar cómo podría trasladarse ese modelo al caso canario. La reivindicación cobra especial relevancia por la singularidad del Archipiélago y por el peso estratégico de sus aeropuertos en la conectividad del territorio. En este sentido, Cabello subrayó que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía contempla la participación de la Comunidad en la gestión de infraestructuras aeroportuarias. Un marco que podría abrir la puerta a una mayor implicación de Canarias en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos.

"Un paso más" en el caso de las Islas

"Creemos que, en el caso de las Islas, se puede avanzar un paso más en el nivel de participación y en el carácter vinculante de algunos informes", apuntó el portavoz. La misma carta que el Gobierno de Canarias remitirá al Estado incluirá una reclamación relacionada con la gestión de la recaudación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). El Ejecutivo, denunció Cabello, no ha obtenido respuesta a la solicitud previamente planteada, que reclamaba avanzar en la creación de un marco de mayor participación y supervisión autonómica sobre la gestión de los incentivos fiscales del REF: "Seguimos sin recibir contestación y aprovecharemos para reiterar la necesidad de contar con esa información".

¿Qué ocurrirá con las transferencias en Costas?

En lo que respecta a las transferencias en Costas, Cabello reclamó que las competencias "se hagan efectivas". "Deberíamos dejar de enterarnos de los asuntos a través de los medios y recibir la documentación para realizar las valoraciones oportunas", criticó. El Gobierno rechaza la vía de una modificación meramente normativa, al considerar que no responde a las demandas del Archipiélago.

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La intención del Estado de abordar posibles cambios en la Ley de Costas mediante una reforma reglamentaria resulta, a juicio del Ejecutivo, insuficiente. Esa fórmula "se queda corta para las necesidades que le ha transmitido Europa al Gobierno del Estado y que varias comunidades autónomas también hemos trasladado", apuntó el portavoz. En este escenario, el Gobierno canario defiende que la vía adecuada pasa por una modificación de la propia ley, al tiempo que expresa su preocupación por las dificultades del Estado para impulsar reformas legislativas de calado. "Eso nos lleva a la preocupación por la debilidad del Gobierno del Estado a la hora de sacar adelante textos legales que son importantes para la Canarias" denunció Cabello, quien añadió que "lo que se reclama es avanzar en autogobierno sin permitir que el ruido político del conjunto del Estado nos distraiga del objetivo del Gobierno de Canarias".