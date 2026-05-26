Visita a España
El Congreso regalará a León XIV un facsímil del 'Liber horarum', un manuscrito del siglo XV
La visita de León XIV a España tiene al Congreso revolucionado. El papa, que llegará a Madrid el próximo 6 de junio, acudirá a la Cámara Baja para ofrecer un discurso a diputados y senadores. Ante la primera presencia de un jefe de Estado del Vaticano en el Congreso, la Mesa ha acordado regalarle un facsimil del 'Liber horarum', un manuscrito del siglo XV.
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