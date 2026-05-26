Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio a una audiencia preliminar para adoptar medidas que minimicen un riesgo de fuga
Deberá acudir personalmente junto a su asistente y al empresario Juan Carlos Barrabés
El juez Juan Carlos Peinado, que atribuye a la esposa del presidente del Gobierno tráfico de influencias y otros tres presuntos delitos de corrupción, la ha convocado junto a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés para que comparezca "personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública" el próximo 9 de junio a una vista previa al juicio ante un jurado popular.
Tras la vista se podrá adoptar "alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo" de que tanto Begoña Gómez como el resto de procesados "traten de eludir la acción de la justicia", según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
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