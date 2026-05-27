Causa judicial
La Audiencia Nacional pide al PSOE documentación sobre la campaña electoral de Illa en 2024
Europa Press
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que requiera al PSOE documentación sobre la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024. Según recoge el auto de requerimiento, el juez solicita la documentación íntegra y contable relativa a los comicios celebrados en Catalunya el 12 de mayo de 2024.
Se pide la documentación presentada ante la Sindicatura de Comptes de Catalunya y el Tribunal de Cuentas sobre la campaña, incluyendo estados contables, contratos y facturas y gastos de propaganda y publicidad durante el periodo oficial de campaña del 26 de abril al 10 de mayo de 2024.
- Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
- El aeropuerto de Santiago se reactiva con el estreno de las rutas a Nueva York, Cork y Ámsterdam
- Operativo de la Agencia Tributaria en Teo: registran una casa en Luou
- Iyán Fariña, el joven de 19 años desaparecido en una playa de Avilés, tiene sus raíces familiares en Corme
- Una mujer se precipita al río Sar con su coche desde el parking del Hospital de Conxo y sale ilesa de milagro: 'Volvín nacer
- La cantera de la que salió la piedra para el Hostal dos Reis Católicos en 1501: a 300 kilómetros de distancia en el corazón de Portugal
- La compostelana Castrosua desembarca en Palma con los primeros autobuses eléctricos de la isla
- Los cinco nuevos kilómetros de autovía entre Brión y Urdilde estarán operativos en 2027