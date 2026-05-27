Sánchez y León XIV se reúnen por primera vez en el Vaticano antes de la visita del Papa a España en junio

Puntual a las 8:50, Pedro Sánchez ha entrado este miércoles en el Cortile San Damaso, el patio renacentista de tres plantas de loggias —obra de Bramante y Rafael— donde los Papas suelen recibir a los jefes de Estado y donde los coches oficiales entran despacio y las cámaras esperan. Desde allí, tras ser recibido por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia, el presidente ha sido acompañado a la tercera logia donde se encuentra la biblioteca y donde León XIV le aguardaba para la prevista reunión entre los dos.

El encuentro es el primer cara a cara entre ambos desde que el papa peruano-estadounidense fue elegido en mayo de 2025, aunque no el primero contacto: ya mantuvieron una conversación telefónica al inicio del pontificado, en la que hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver conflictos. Aquel hilo se retoma ahora en persona, y en un momento singular: León XIV acaba de presentar su primera encíclica, la Magnifica Humanitatis, y se prepara para viajar a España del 6 al 12 de junio, en lo que será una de las visitas más esperadas de su pontificado. Madrid, Barcelona y Canarias figuran en el programa.

Sánchez ha llegado después de que el martes citara en dos ocasiones al nuevo pontífice en su discurso en la FAO, en particular por sus llamamientos a desarmar la inteligencia artificial. "De camino a Roma y al encuentro con el Papa, una convicción compartida: o ponemos el progreso al servicio de las personas, o el futuro será la condena de generaciones enteras", escribió asimismo en sus redes antes de emprender el viaje. La sintonía entre ambos en asuntos como la paz, la desigualdad, la migración o el desafío de la IA ha sido el telón de fondo de estos dos días romanos. Después del encuentro con el jefe de la Iglesia católica, el líder español también tiene previsto una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Noticias relacionadas

No todo es, sin embargo, de color de rosa. Sánchez ha emprendido su gira con el ruido de Madrid pegado en los zapatos. En especial, el caso Zapatero sobrevoló la visita desde el minuto uno de su llegada a Roma, donde a su llegada un periodista ya le preguntó a gritos por el caso que está salpicando al expresidente. "Mañana", le respondió el presidente. El mañana finalmente ha llegado este miércoles.