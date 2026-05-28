Política
López Miras remodelará este jueves el Gobierno regional de Murcia a un año de las elecciones autonómicas
El presidente regional comunicará esta mañana cambios en su gabinete para reforzar la acción del Ejecutivo en el último tramo de la legislatura
Redacción
El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, remodelará este jueves su Ejecutivo, justo cuando se cumplen tres años de las elecciones autonómicas celebradas en 2023. La comparecencia está prevista para las 11:30 horas.
La remodelación del gabinete llega a un año de los próximos comicios regionales y tiene como objetivo impulsar la acción del Gobierno autonómico en el último tramo de la legislatura.
Con estos cambios, López Miras busca reforzar la estructura de su Ejecutivo y afrontar la recta final del mandato con una nueva organización política y de gestión.
Suspendido el Pleno de hoy
Tras el anuncio de Miras, el Pleno de la Asamblea Regional de Murcia previsto para este jueves ha quedado suspendido. Entre los temas previstos figuraban la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el presunto fraude millonario en el Servicio Murciano de Salud, la trama de stents caducados, la Atención Temprana, la remodelación del Centro de Discapacidad de El Palmar, la tramitación de certificados de vulnerabilidad para personas migrantes en Lorca y la simplificación burocrática en los centros educativos, entre otros temas.
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