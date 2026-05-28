Investigación
Manos Limpias en el juicio de David Sánchez: "Detrás de esta causa no está Pedro Sánchez"
La organización ultraderechista, con cuya denuncia se inició este procedimiento judicial, está segura de que el presidente el Gobierno no influyó para 'colocar' a su hermano en la diputación. "Sihubiera un mínimo elemento probatorio, iríamos para adelante", afirma su abogado
"A nosotros no nos gusta Pedro Sánchez y haremos todo lo que podamos para que no siga siendo presidente del Gobierno, pero lo que no vamos a decir que en esta causa está detrás Pedro Sánchez, porque si hubiera un elemento probatorio mínimo, obviamente, iríamos para adelante. Pero no hay nada de nada".
Es lo que ha dicho el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, al término de la primera sesión del juicio que ha comenzado este jueves en la Audiencia de Badajoz para dirimir el presunto enchufe de David Sánchez en la diputación pacense, en el que se sientan en el banquillo, además del hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exsecretario del PSOE extremeño, y otras nueve personas.
Ya durante su intervención para replicar a las cuestiones previas planteadas por las defensas, el letrado de Manos Limpias, la organización ultraderechista con cuya denuncia en mayo de 2024 se inició este procedimiento, ha asegurado que no tienen constancia de que Pedro Sánchez "llamara a nadie" para 'colocar' a su hermano como coordinador de actividades de los conservatorios.
"Peloteo"
"Este señor llegó a esta diputación sorteando todos los requisitos que a los demás ciudadanos se nos exigen por ser hermano de quien es, pero no porque su hermano se moviera para ello, seguramente, sería por el peloteo absoluto español habitual de alguien que quiere quedar bien con el líder carismático e hizo aquello de 'Atraco a las tres': aquí Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo", ha comparado.
Ese es, en opinión de Manos Limpias, el origen de este pleito. "Lo otro es venir a hacer política a un tribunal".
No obstante, ha querido añadir que si bien están convencidos de que en el germen de esta causa no encuentran "intervención alguna de Pedro Sánchez", no lo tienen tan claro en el caso de la considerada 'fontanera' del PSOE, Leire Iglesias, y sus presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales del entorno del presidente. "Ya veremos quién estaba detrás", ha dicho.
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