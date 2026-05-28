El 'número dos' de Fernández Díaz declara que no ordenó la Kitchen: "Jamás"

El que fuera número dos del Ministerio del Interior del PP Francisco Martínez ha asegurado en el juicio de Kitchen que el comisario José Manuel Villarejo le comentaba la información de inteligencia que recababa y, al constatar que esos datos revasaban su actividad en el Ministerio concertó una reunión con un responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para hablar de la Kitchen contra Luis Bárcenas y de información sobre el gestor suizo Arturo Fasana, "que es un señor sensible, en cuanto a los patrimonios que gestionaba. Según las palabras del letrado de Martínez, Pedro Colina, Fasana gestionaba el patrimonio de "personas de cierta relevancia", en velada alusión al rey emérito Juan Carlos I.

Al ser interpelado por su abogado sobre si había ordenado la operación contra el extesorero del PP, Martínez lo ha rechazado: "Jamás", ha dicho, una respuesta que ha reiterado al ser preguntado sobre si había ordenado al comisario principal Enrique García Castaño entrar en el despacho de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para robar documentación: "Me informaba pero no le ordenaba, y no le ordené entrar en el local", ha completado.

También ha negado que le hubieran entregado los documentos sustraídos supuestamente al matrimonio Bárcenas-Iglesias, y que tampoco ordenó hacer "la vida imposible" al extesorero en la prisión de Soto del Real.

Respuestas a su abogado

Martínez ha aludido a la grabación clave de 22 de agosto de 2014, cuyo contenido fue adelantado por EL PERIÓDICO, en el que pregunta a Villarejo: "¿Y al cocinero quién le paga?". Y el ex mando policial contesta: "Le pago yo, pero me hago pasar por Tomás, por Tomy". Para el ex secretario de Estado este fragmento de la conversación evidencia que desconocía el espionaje a Bárcenas: "Si se lo pregunto es que no lo sabía, no lo autoricé ni lo ordené.

Noticias relacionadas

El exnúmero dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez ha comenzado su declaración asegurando que no iba a contestar ni al Ministerio Fiscal ni a las acusaciones populares. Al oír esta intención, el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro ha reclamado declarara primero el exministro Jorge Fernández Díaz. El tribunal no ha aceptado esa petición, por lo que el letrado de Martínez ha comenzado su interrogatorio.