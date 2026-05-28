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Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz

Hoy comienza, entre gran expectación y amplias medidas de seguridad, la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, el exsecretario regional de PSOE y 9 investigados más por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa

El banquillo de los acusados por el juicio contra David Sánchez

El banquillo de los acusados por el juicio contra David Sánchez / EFE

Belén Castaño Chaparro

Jonás Herrera

Arranca el Badajoz el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la diputación hace casi 9 años. La primera sesión comienza a las 10 de la mañana. Hoy y mañana se dedicarán a las cuestiones previas que planteen las partes.

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