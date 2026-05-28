Sigue en directo el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia de Badajoz

Pedro del Pino Robles, representante legal de Juana Cintas, la ex directora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz, se ha sumado a la argumentación de sus colegas en que se ha consumado la "vulneración de derechos". Además, ha incorporado dos pruebas más que han pedido que se incorpore a la causa. Se trata de dos correos en los que se desliza la actuación dentro de la legalidad de su cliente.

Lo argumenta asegurando que recibió dos comunicaciones a través de correo electrónico uno con la modificación de la condición de incompatibilidad de tres puestos entre los que estaba la jefatura de la oficina de artes escénicas y en el que "se entrevé que no hay ninguna motivación" para la modificación de la señalada oficina dirigida por David Sánchez. El otro correo venía acompañado con dos informes jurídicos que Juana Cinta Calderón “simplemente se limitó a firmarlo”. De la misma forma, señala que no hay indicios que señalen a su representada como autora de ningún delito.