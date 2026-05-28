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REGULARIZCIÓN DE MIGRANTES

El Supremo rechaza paralizar la concesión de permisos de residencia como pedía la Comunidad de Madrid

El Alto Tribunal rechazó suspender la regularización adelantando el fallo después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso solicitase suspender los "efectos inmediatos"

El Tribunal Supremo estudia en varias vistas si frena de manera cautelar la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno.

El Tribunal Supremo estudia en varias vistas si frena de manera cautelar la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno. / Chema Moya / EFE

Ana Cabanillas

Madrid

El Tribunal Supremo da carpetazo a las peticiones de suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes y rechaza también la petición de la Comunidad de Madrid de paralizar la emisión de permisos de residencia y trabajo a extranjeros hasta resolver los recursos judiciales interpuestos contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en abril. Hasta la semana pasada, el Ejecutivo había entregado más de 90.000 permisos a migrantes cuya solicitud había sido admitida a trámite.

El tribunal presidido por Carlos Lesmes rechazó las medidas cautelares de suspensión de la regularización de migrantes después de solicitarlo varias asociaciones, además de la Comunidad de Madrid y Vox. Después de adelantar el fallo el viernes, este jueves ha hecho público el auto, donde figura un voto particular del magistrado Wenceslao Olea donde sí pide admitir parcialmente las reclamaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que planteó durante la vista oral del pasado viernes suspender únicamente aquellas disposiciones que tuvieran un efecto inmediato, como la concesión de permisos temporales.

En la vista oral del pasado viernes, el letrado de la Comunidad de Madrid rebajó su posición inicial y solicitó al Supremo la suspensión únicamente de las disposiciones que regulaban la concesión de permisos provisionales, apelando a las "consecuencias inmediatas" que suponían para la administración regional. "Proponemos que la medida, en lugar de ser la mera suspensión de la norma, se limite a suspender el la producción del efecto inmediato de la solicitud", detalló el recurrente.

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