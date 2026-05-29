La red de blanqueo del chavismo usó al jefe de Policía de Canarias, Jesús Gómez Martín, para entrar en España

El jefe superior de Policía Nacional de Canarias, Jesús María Gómez Martín, facilitó que personas próximas al empresario chavista Danilo Diazgranados Manglano e investigadas por presunto blanqueo de capitales entrasen en España evitando, supuestamente, los controles de aduanas. Esta es la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción que está sobre la mesa del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación del caso de corrupción Plus Ultra, la organización criminal dirigida por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Anticorrupción cita directamente en su informe, fechado a 17 de febrero de 2026 y al que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, dos vuelos en los que viajaba la misma mujer: Norka Luque de Martínez, que aterrizó en Madrid en junio de 2021 y febrero de 2022. "El análisis refiere los particulares favores del comisario Jesús María Gómez Martín", dice Anticorrupción, para que allegados a Diazgranados entrasen en España. Cuando estos vuelos tocaron tierra, el ahora jefe superior de Policía Nacional de Canarias era comisario de Barajas, responsable del puesto fronterizo del aeropuerto Adolfo Suárez, por eso se le investiga.

Luque de Martínez no es cualquier pasajera o turista. Venezolana, de 63 años, está considerada testaferro de la exministra de Defensa de Nicolás Maduro y ahora alcaldesa Caracas, Carmen Meléndez, y una experta en el presunto blanqueo de capitales del chavismo.

Su nombre queda reflejado varias veces en el sumario de la trama corrupta. Es más, sale en las peticiones de cooperación internacional que Francia y Suiza remitieron a España en 2024 para investigar una red de lavado de dinero vinculada con Venezuela. Esos documentos fueron el punto de partida del caso Plus Ultra, que ha llevado a la imputación de Rodríguez Zapatero.

Ventas de oro

Francia y Suiza pidieron autorización para entrar y registrar domicilios en España, siguiendo la pista de una supuesta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y el desvío de fondos públicos relacionados con un programa de distribución de alimentos del Gobierno de Nicolás Maduro, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP. La investigación cita también posibles ventas ilegales de oro del Banco de Venezuela.

Y aquí, en un entramado que va desde el oro a relojes y botellas de vino, en esa requisitoria de ayuda emitida por las Fiscalías europeas, está el nombre de Luque de Martínez, quien "actúa como testaferro de funcionarios bolivarianos", afirma el Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza en la petición de colaboración.

Las autoridades de Berna llegaron a ella tras una denuncia presentada en la Oficina Suiza de Información sobre Blanqueo de Capitales (MROS) el 20 de mayo de 2019 contra Amaze Holding Limited, una empresa registrada en San Vicente y las Granadinas. "La beneficiaria real de Amaze Holding Ltd. es la señora Norka Josefina Luque de Martínez. Sospechamos que Amaze Holding Ltd. se utiliza para blanquear el producto de la venta ilegal de oro venezolano", afirma el Departamento Federal, que investigó la sociedad por la compra de relojes de lujo y la adquisición de "vinos finos" cuyos precios podrían estar inflados.

Relojes de lujo

Habida cuenta de la presencia de venezolanos pertenecientes a la élite bolivariana sospechosos de participar en el blanqueo procedente de ganancias ilícitas –explica Suiza– no se descarta que la atracción por los relojes de lujo "tuviera como objetivo el lavado de dinero". Además de a Luque de Martínez, Suiza nombra en estas operaciones a Felipe Baca, Simon Leendert Verhoeven y Enrique Baca, todos presentes en el caso Plus Ultra.

La Fiscalía de este país llegó a llamar a declarar a estos tres individuos por su presunta pertenencia a una organización criminal asentada entre Francia, Suiza y España, y en el interrogatorio entró un nuevo actor vinculado también al jefe superior Gómez Martín: el empresario Danilo Diazgranados Manglano, amigo íntimo de Norka Luque de Martínez, y con quien la Fiscalía Anticorrupción de España dice que el mando policial tenía una "relación tan próxima como extrañamente justificable".

En el interrogatorio preguntaron a todos ellos si conocen a Diazgranados, puesto que tuvo conexión con una de las empresas relacionadas con el rescate de Plus Ultra, Trebol Asset Management SA, perteneciente a Verhoeven. Este empresario dijo que sí, pero que no cerraron los negocios.

Los dos vuelos

Tres años antes de que este requerimiento destapase el caso Plus Ultra, Luque de Martínez entró en Madrid. Ya lo había hecho antes, aunque las llegadas previas noi conocen a Diazgranados las cuestiona Anticorrupción. Su empresa Amaze Holding Limited, investigada en Suiza por blanqueo, estuvo detrás de la compra de un edificio entero en el barrio de Salamanca de Madrid por 6,7 millones de euros en 2018.

Ahora, Anticorrupción pone el foco en sus aterrizajes en Madrid en junio de 2021 y febrero 2022 y los relaciona con "particulares favores" del jefe superior Gómez Martín para que los amigos de Diazgranados evitasen aduanas. Anticorrupción subraya en su informe también el uso que la trama hacía del aeropuerto de Cuatro Vientos con vuelos privados "y el control sobre el mismo del comisario Gómez Martín, que pudo haber servido para la realización de negocios cuya naturaleza ilícita y alcance están por determinar".

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Las referencias al "buen trato" que Diazgranados "dispensaba" al comisario son continuas en la pieza separada que analiza los vínculos del mando policial con Plus Ultra y podrían ser constitutivas de un delito de cohecho. A cambio de los favores –mantiene Anticorrupción– el mando policial obtuvo presuntas gratificaciones, como "frecuentes" botellas de vino y un posible pago de 7.000 euros que el empresario venezolano y su abogado aseguran en una conversación que van a sacar "para el amigo, Jesús el comisario".