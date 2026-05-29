Citación
La defensa de Begoña Gómez pide al juez Peinado aplazar su citación del día 9 de junio
El abogado Antonio Camacho aduce que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ese día otra cita en los tribunales
EFE
El abogado de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido aplazar a otra fecha su citación para la audiencia previa al futuro juicio que convocó esta semana el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 9 de junio, ya que ese día tiene otra cita en los tribunales.
El pasado martes el juez Juan Carlos Peinado citó a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de cara al posible juicio con jurado contra los tres por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El magistrado les ordenó comparecer personalmente, porque la pena a la que se enfrentan los tres encausados "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia", en un escrito en el que les advierte de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no lo hacen.
Tras recibir la notificación de esta citación, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, ha remitido un escrito al juez solicitando el aplazamiento, han confirmado a EFE fuentes próximas a la defensa de la mujer del presidente.
En su escrito, el juez Peinado recordó que el pasado mes de abril las acusaciones populares presentaron sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral, mientras la Fiscalía solicitó el archivo y las defensas también. Y determina que no quedan diligencias por practicar, de modo que procede convocar la audiencia preliminar.
Detalló que a esta audiencia deben acudir, además de los investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.
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