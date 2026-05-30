Guerra Congreso-Senado por agasajar al Papa: el Liber Horarum contra el Códice de Liebana

"¿Qué se le regala a un papa?". La pregunta ha rondado por las cabezas de más de un político y asesor en los últimos meses, cuando veían que se acercaba la visita de León XIV a España. Pero ha sido la respuesta la que ha acabado originando una guerra -otra más- entre el Congreso y el Senado por ver quién agasaje con un mejor obsequio al sumo pontífice. Tanto es así que el lunes 8 de junio, cuando el Papa se presente ante las Cortes Generales recibirá dos regalos: un facsímil del 'Liber horarum' que competirá con otro del 'Códice de Liébana'.

Desde que se supo que León XIV acudiría a España y que quería hablar ante las Cortes Generales, algo permitido en su posición de jefe de Estado del Vaticano, el Congreso ha bullido de agitación y cierto nerviosismo. Preparar un acto con el obispo de Roma no tiene comparación a hacerlo con cualquier otro líder internacional. Las reuniones, que llevan semanas sucediéndose, han llenado hasta arriba salas de la Cámara Baja: cómo gestionar a la prensa, a quién invitar, qué seguridad habría, cuál iba a ser la relación con el resto de instituciones.

Entre esas preguntas estaba la de con qué obsequiar al papa. El Congreso suele regalar a las visitas oficiales un león de bronce, a imagen y semejanza de los que guardan la escalinata principal, o una campanilla, antaño utilizada para llamar al orden en el pleno. Sin embargo, la talla del invitado hacía necesario algo más vistoso. Así pareció pensarlo también el presidente del Senado, Pedro Rollán, que ante las dudas de Francina Armengol, su homóloga en la Cámara Baja, tomó la decisión de ir preparando un regalo por su cuenta: un facsímil del Códice de Liébana.

Con este regalo ya escogido, en el Congreso aún no sabían qué hacer. Fuentes parlamentarias alegaron entonces que estaban a la espera de que la Santa Sede les explicara si Prevost estaba dispuesto o no a recibir regalos. Por el momento, parece que León XIV está abierto a los agasajos, aunque no los recibirá personalmente. Con esta información, la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, tomó la decisión esta semana de regalarle otro facsímil, en este caso del 'Liber Horarum'.

Simbolismo y precio

Cuando el Papa se suba a la tribuna del Congreso lo hará para hablarle a una sesión conjunta de las Cortes Generales. Es decir, en la bancada habrá diputados y senadores. De ahí que resulte extraño que en lugar de acordar un regalo, cada Cámara haya tomado la decisión por su cuenta, en una suerte de competición por ver quién le da el mejor presente a León XIV.

En el caso del Congreso han optado por un facsímil del 'Liber horarum' (Libro de las horas), un manuscrito del siglo XV de contenido religioso escrito para seglares y con delicadas ilustraciones. El original se encuentra en la caja fuerte de la Cámara Baja, a donde llegó en el siglo XIX, producto de las desamortizaciones de la Iglesia. Fuentes parlamentarias explican que se ha elegido por ser "el regalo más valioso que tiene el Congreso" y aseguran que su valor ronda los 1.500 euros.

El manuscrito del siglo XV 'Liber horarum' que está en la caja fuerte del Congreso. / Congreso

Rollán, tras la recomendación de un letrado, optó por un facsímil del Códice de Liébana, un texto original del siglo VIII atribuido a un monje llamado Beato que estaba vinculado al monasterio de Santo Toribio de Liébana y en el que realiza una interpretación del Apocalipsis de San Juan. Este ejemplar, valorado en varios miles de euros más que el anterior, según fuentes de la Cámara Alta, muestra también la relación de la España medieval con el cristianismo. Una vez entregados, será el Papa quien deba decidir cuál le gusta más.

En tu casa o en la mía

No obstante, esta no ha sido la única disputa entre el Congreso y el Senado a cuenta de la visita de León XIV. En la relación entre Armengol y Rollán, que ambos suelen definir como buena en el nivel personal, está que son de distintos partidos, algo que solo había ocurrido en la breve legislatura de 2016 que duró unos meses. Así, existe cierta rivalidad entre ambos que se expande a todos los niveles. Uno de ellos fue dónde se celebraba la visita del Papa, si en el Congreso o en el Senado.

Los jefes de Estado suelen ser recibidos siempre por la Cámara Baja. Sin embargo, varias fuentes presentes en las negociaciones aseguran que Rollán reivindicó el carácter más religioso del edificio que alberga la Cámara Alta, el antiguo colegio de la Encarnación que durante siglos perteneció al Real Monasterio de la Encarnación, perteneciente a la Orden de San Agustín. El argumento no convenció y el Congreso será la sede de la soberanía española que pise el Papa. Puede que sea mejor no decirle que está construído sobre las ruinas del Convento del Espíritu Santo.