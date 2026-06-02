Las acusaciones populares del juicio por la contratación de David Sánchez ponen el foco en un documento "oculto" y señalan la existencia de "testigos preparados"

La tercera jornada del juicio por la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017 ha arrancado este martes pasadas las 10.15 de la mañana, pero antes de su inicio las acusaciones populares han hecho declaraciones a los medios reforzando sus tesis y poniendo el foco en un documento que consideran fundamental para el desarrollo del procedimiento.

Representantes de Liberum, Manos Limpias, Iustitia Europa y HazteOír han comparecido para valorar lo ocurrido durante la sesión del lunes y avanzar cuáles serán, a su juicio, los testimonios más relevantes de la jornada.

Un documento que "se ocultó a la jueza instructora"

Desde la Asociación Liberum, la letrada Inmaculada Jaén ha asegurado que uno de los momentos más importantes del juicio se produjo cuando solicitaron que se proyectara en sala un documento localizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Este documento se ocultó a la jueza instructora por parte de los acusados y de la administración. Fue descubierto por la UCO", ha afirmado. Según explica, se trata de un hilo de correos electrónicos en el que figuraba un archivo adjunto que, según el propio texto de los mensajes, iba a ser "fiel reflejo al 100% del papel".

Jaén sostuvo que en dicho documento "se le adjudicaba directamente a David Sánchez el puesto y se rechazaba totalmente al resto de candidatos". A su juicio, la relevancia de esta prueba radica en que "si no hubiera sido por la UCO no hubiéramos tenido conocimiento de ese documento".

Desconocimiento del documento

La representante de Liberum también ha señalado que durante la declaración de uno de los integrantes de la comisión de evaluación se puso de manifiesto que el testigo aseguró no recordar ni el documento ni su distribución. "Volvimos a preguntar si conocía o recordaba este documento y la respuesta fue que no recordaba el documento", ha dicho.

Además, apunta a una coincidencia documental que consideran significativa. "En el expediente se ve el currículum del señor David Sánchez y, curiosamente, inmediatamente después del currículum, aparece la misma plantilla que se utilizó en el documento oculto", ha manifestado.

"Testigos preparados de antemano"

Por su parte, la letrada de Manos Limpias, Yulia Ivanístova, ha afirmado que durante la jornada del lunes observaron que "muchos testigos, eso creemos, han estado preparados de antemano", al considerar que algunos modificaron aspectos de las declaraciones prestadas durante la fase de instrucción.

No obstante, ha aseverado que la sesión también dejó elementos que respaldan la línea de acusación. Entre ellos ha destacado que "en el currículum que consta en el procedimiento de David Sánchez hay literalmente copia y pega de un trozo del informe", añadiendo que ese mismo texto "aparece en el informe propuesta".

Instantánea de los banquillos de los acusados por el juicio del Caso David Sánchez. / La Crónica

En términos similares se pronunció Luis María Pardo, de Iustitia Europa, quien ha calificado de "muy importante" la jornada de ayer. Según explica, la intervención de su acusación permitió acreditar que la Guardia Civil localizó "otro informe de valoración respecto de los candidatos" que, según sostiene, desapareció posteriormente del expediente administrativo.

"Lo cierto es que la Guardia Civil encontró en los correos electrónicos incautados ese informe de valoración", ha afirmado. Pardo ha planteado además dos posibles escenarios: que existieran dos informes distintos o que se elaborara uno nuevo después de comprobar que en la primera valoración diez de los once aspirantes quedaban descartados.

La sesión de hoy

Respecto a la sesión de este martes, varias acusaciones coinciden en señalar a una de las aspirantes al puesto como una de las testigos más relevantes. Desde Liberum consideran que su declaración podría aclarar si los candidatos conocían los criterios de baremación y las puntuaciones obtenidas durante el proceso.

"Si se confirmara que nadie sabía los criterios de baremación, nadie sabía su puntuación y nadie sabía la puntuación de los demás, difícilmente uno puede ejercer sus derechos", han señalado.

También desde HazteOír han destacado la importancia de ese testimonio. Su representante Javier Pérez-Roldán ha recordado que la aspirante ya manifestó durante la instrucción que "no le hicieron preguntas" y que tuvo la sensación de que "ya estaba todo hecho, ya estaba adjudicada la plaza".

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Con estas expectativas, la tercera jornada del juicio se presenta como una sesión clave para las acusaciones populares, que consideran que las pruebas y testimonios analizados hasta ahora refuerzan las dudas sobre el procedimiento que culminó con la contratación de David Sánchez al frente de la coordinación de los conservatorios provinciales de la Diputación de Badajoz.