Montero quiere "conocer el sumario" del 'caso Leire Díez' y en qué "pruebas" se basa y critica posibles "filtraciones"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha dicho este martes que está "deseando conocer el sumario" de la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, entre otros, por su supuesta participación en una red que buscaría "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE y presuntas irregularidades en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), y así saber en qué "pruebas" puede basarse la investigación.

Además, y en una atención a medios en el Parlamento andaluz, ha criticado las posibles "filtraciones" de dicho sumario por parte de algunas formaciones políticas.

A preguntas de los periodistas, Montero ha señalado que casos como el de Leire Díez le "impactan", como cree que le sucede "al conjunto de los militantes" del PSOE, al tiempo que ha defendido que hace ya un año que su partido tomó medidas al conocer "algunos comportamientos" de Santos Cerdán y de Leire Díez que "plantearon su salida" del PSOE de manera "inmediata y, por tanto, la asunción de esas responsabilidades políticas".

La vicesecretaria general del PSOE ha dicho que está "deseando ver lo que contiene el sumario" de dicha causa para conocer "cuáles son las pruebas que trasladan tanto la UCO --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-- como el resto de los investigadores para hacer afirmaciones en los autos" que se han conocido.

Ha añadido que en el PSOE están "todos ocupados y preocupados en conocer los extremos" que se plantean en dicho sumario, y ha señalado que por ahora no tienen "más respuestas" que las que se "publican en los medios de comunicación".

En ese punto, ha llamado la atención acerca de que "parece que algunas formaciones políticas" sí han accedido a dicho sumario, ya que "han ido advirtiendo, avisando de presuntas investigaciones de la UCO que luego se han demostrado que eran ciertas".

Montero ha pedido entonces "la misma justicia para todos", y ha aludido al caso del que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que "fue condenado" y "tuvo que renunciar" a dicho cargo "por el hecho de que, presuntamente", dirigió "una comunicación pública en la que aclaró algunos temas que tenían que ver con mentiras y con bulos", y se ha preguntado "cómo es posible que el día" en el que agentes de la UCO acudieron a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para hacer un "requerimiento" de información a su partido había "una nube de periodistas esperando esa llegada" que "no conocía el Partido Socialista".

"Alguien ha tenido que dar esa información" que, además, apuntaba a que el PSOE "estaba investigado por financiación ilegal, cosa que era rotundamente falsa", según ha agregado Montero, que ha defendido que, "igual que se investigaron otras filtraciones, es de justicia que también se estudien quién está filtrando de forma interesada para crear insinuaciones, clima de desconfianza" sin que en el PSOE conozcan "los extremos del sumario".

Montero ha querido en todo caso trasladar "mucha tranquilidad" respecto a los pasos que ha ido dando el PSOE, que ha puesto en marcha "muchos procedimientos más garantistas" de los que tenía "anteriormente con Santos Cerdán de secretario de Organización", según ha añadido para defender a continuación que los socialistas están ahora "trabajando de una forma más segura, porque siempre se aprende de estas cuestiones, aunque en cualquier ámbito político y en cualquier organización humana es imposible que el riesgo sea cero", según ha advertido.

"Confianza en Zapatero"

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, María Jesús Montero ha reiterado que mantiene "toda la confianza" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al hilo de la investigación que le afecta, y ha señalado que ha leído "con detenimiento el auto" en el que se sustenta su imputación, si bien no conoce "los extremos" del caso.

De esta manera, ha remarcado que "lo único" que conoce de este caso es "el auto donde se le imputan una serie de supuestos" que Zapatero, a través de su "portavoz" Luis Arroyo, "ha desmentido en su totalidad", y ha aseverado que el expresidente socialista, con quien compartió tres actos en la campaña electoral de los recientes comicios andaluces del 17 de mayo, cuenta con su "afecto y confianza".

Montero ha añadido que sabe que el que fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012 "está trabajando duro" para preparar su "comparecencia ante los tribunales" --prevista para mediados de este mes de junio--, y espera a esa cita para que "aclare algunos extremos" de la investigación que le afectan, "porque es el que tiene la información", según ha remarcado.

De igual modo, preguntada por la imputación del que fuera consejero andaluz de Presidencia Gaspar Zarrías en el caso de Leire Díez, ha apuntado que "tampoco" tiene "más que decir que aquello que ha salido de los autos", y que "parece que lo imputan por colaboración, entendiendo que se ha producido algún hecho ilegal", y en todo caso "habrá que demostrar cada una de esas cuestiones".

"Absolutamente tranquila"

A la también exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda le han preguntado si teme ser imputada por el caso relativo al 'rescate' de la aerolínea Plus Ultra, y ha respondido que ella está "absolutamente tranquila", porque "el expediente que se ha mencionado en cada uno de los autos se ha visto por arriba y por abajo".

"Es un expediente que no es que lo haya visto yo como ministra de Hacienda, es que se ha visto por parte de la Intervención General del Estado, del Tribunal de Cuentas, de la Comisión Europea", ha remarcado Montero antes de subrayar además que "un juzgado investigó ya el expediente de 'Plus Ultra', y trasladó y archivó" el mismo al entender que "era todo correcto y que no había absolutamente nada".

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De este modo, la exministra ha apuntado que ella está "muy tranquila por el trabajo que se haya hecho por parte de la SEPI" --Sociedad Estatal de Participaciones Industriales--, lo que no quita que personas que abandonaron este organismo a los dos o tres años, hayan podido cometer o no conductas irregulares", ha apostillado antes de incidir en defender que "la tramitación gubernamental de los expedientes ha sido correcta", como "así lo han dicho los tribunales y todos los organismos de fiscalización", según ha aseverado.