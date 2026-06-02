Sánchez exige a la dirección socialista que responda "con rotundidad" a "los bulos y las actuaciones nada democráticas" contra el Gobierno

Pedro Sánchez trasladó ayer a la dirección del PSOE la necesidad de "responder con rotundidad a los bulos y a las actuaciones poco democráticas" que están tratando de tumbar al Gobierno y al Partido Socialista, según vienen denunciando destacados dirigentes desde la semana pasada, como relataron fuentes de la cúpula socialista a EL PERIÓDICO. El líder socialista se dirigió a la Ejecutiva Federal a puerta cerrada para pedir a sus miembros que trasladen también esta necesidad "a los militantes" ante lo que la formación considera "una campaña de las derechas" contra el Ejecutivo.

El líder del PSOE trasladó así a la dirección la teoría de la "operación contra el Gobierno" de la que advirtió la semana pasada el ministro Óscar Puente. Los socialistas se sienten víctimas de "un linchamiento" por el mero hecho de serlo, según denunció después de la Ejecutiva la portavoz, Montse Mínguez: "El partido está viendo que en el entorno de ciertas investigaciones hay intereses claros para derrumbar la acción de un Gobierno. Los militantes socialistas ven una serie de coincidencias y dobles varas de medir que generan serias dudas sobre las instituciones y la imparcialidad de algunos procesos". "Hay quien intenta derribarnos por tierra, mar y aire", resumió.

La Ejecutiva Federal de ayer -en la que reapareció la vicesecretaria general María Jesús Montero, tras su ausencia por la campaña y las elecciones andaluzas- fue la primera tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y después de la traumática entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Ambas actuaciones han golpeado la moral de los socialistas y han provocado movimientos importantes en toda la formación. Desde la dirección, el llamamiento principal es "a resistir" los embates, consideran, de la derecha política, mediática y de cierto entorno judicial: "Los brazos no los vamos a bajar; no nos van a doblegar", remachó Mínguez.

Sánchez: "Máxima cercanía con los militantes"

En su intervención de ayer en Ferraz, Sánchez pidió a sus principales dirigentes que muestren en los próximos días la "máxima cercanía con los militantes" en un momento especialmente difícil y duro para ellos. Los cuadros y las bases del PSOE tienen que tener "la certeza de que responderemos con rotundidad si hay indicios claros de nuevos casos de corrupción", según aseguró también Sánchez a puerta cerrada. Y pidió que se dirijan a los afiliados para "que sean capaces también de responder con rotundidad a esos bulos y actitudes poco democráticas".

El presidente del Gobierno saludó con una palmada a su llegada a la reunión a Juan Francisco Serrano -secretario de Política Municipal señalado recientemente por el juez Pedraz en la causa-, lo que fue interpretado por todos como una muestra de apoyo. En su intervención, también transmitió a la dirección para que sus miembros lo trasladen a su vez a los territorios y a las bases "tranquilidad", "serenidad" y "confianza en la justicia". "Tolerancia cero contra la corrupción, sí; pero lecciones de los que han sido condenados por financiación ilegal y por corrupción, ninguna", añaden que trasladó, según fuentes de su entorno.

Tras los acontecimientos de los últimos días, varios barones han pedido que se adelanten las elecciones generales -como ha hecho Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha- o que se convoque al menos el Consejo Político Federal para debatir esa posibilidad -como pidió Javier García, secretario general del PSOE de La Rioja-. Además, otros dirigentes, como el exministro Ramón Jáuregui o el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, han reclamado la convocatoria de un congreso extraordinario del partido. Sin embargo, y durante más de dos horas, nadie de la Ejecutiva mencionó siquiera estas peticiones, con lo que no hubo debate sobre estas propuestas.

Al contrario, el partido mantiene el calendario y la hoja de ruta tanto orgánica como del Gobierno: Comité Federal el 27 de junio para poner en marcha el proceso de primarias de las municipales. El Ejecutivo de España, por su parte, seguirá gobernando sin atisbo de adelanto electoral, como ha mantenido hasta ahora Pedro Sánchez.

Preguntada por los periodistas, Montse Mínguez aseguró que es en ese Comité Federal donde los barones y los dirigentes del PSOE podrán ser todos escuchados "Allí se van a escuchar todas las opiniones de todos los barones, líderes y alcaldes que se tengan que pronunciar. Y hay muchos líderes, muchos alcaldes, muchos presidentes de comunidades autónomas, como Salvador Illa, que están diciendo lo contrario".

Refuerzo de los controles y la transparencia

La dirección quiere detallar en el cónclave del 27 de junio todo lo que ha hecho en el último año para reforzar los controles y la transparencia de la formación a la hora de contratar o de tomar decisiones económicas. Estas medidas se aprobaron hace un año para dificultar que se vuelvan a producir hechos como los investigados por varios juzgados bajo el mandato de los ex secretarios de Organización José Luis Ábalos o Santos Cerdán. La dirección quiere demostrar a los cuadros y a la militancia que a pesar de las investigaciones sobre hechos anteriores a julio de 2026, ahora “estamos en buenas manos, ante un nuevo PSOE y una nueva manera de hacer”.

En cuanto al caso Leire Díez, en el que el juez Santiago Pedraz ha imputado a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, los socialistas no van a adoptar ningún tipo de medida contra ella, ni siquiera informativa, hasta que no se levante el secreto de sumario, como ya avanzó este diario. Tampoco revisará las supuestas facturas falsas para pagar a la trama de Díez hasta que no conozca los detalles de la investigación que la semana pasada provocó la irrupción de la Guardia Civil en la sede socialista durante más de 16 horas.

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En Ferraz barajan también querellarse contra Leire Díez, pero para ello esperarán a leer el sumario completo del caso, que se espera se conocerá en los próximos días.