La abogada de Koldo niega ante la UCO haber ofrecido 50.000 euros para que Carmen Pano rechazara haber llevado 90.000 euros a Ferraz

La abogada Leticia de la Hoz, que defendió en el caso mascarillas al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, ha negado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haber ofrecido 50.000 euros a la empresaria María del Carmen Pano a cambio de que negara que había llevado a la sede del PSOE en la Calle de Ferraz 90.000 euros en metálico.

"Niego de forma categórica y sin matices haber realizado ofrecimiento económico alguno a Carmen Pano, ni directamente ni por persona interpuesta, con la finalidad de que modificara ninguna declaración. Tal ofrecimiento no existió", asegura la letrada Leticia de la Hoz, que afirma después que el motivo de la reunión que mantuvo en febrero de 2025 con esta empresaria fue "la intermediación en la búsqueda de comprador para varias operadoras de hidrocarburos que Carmen Pano y Álvaro Gallego ofrecían en venta, intermediación que el despacho rechazó al detectar que una de esas sociedades se hallaba en situación de fraude de IVA", por lo que acabó prohibiendo su entrada en el despacho.

De la Hoz niega haber cometido "un presunto delito de inducción al falso testimonio", y por eso dirige el escrito a los agentes de la UCO para "evitar que un relato construido sobre fragmentos descontextualizados —singularmente, un audio difundido fuera de su contexto y una hora de reunión inventada— oriente erróneamente la investigación, y a que la Unidad disponga del material y de la secuencia temporal completa para su valoración".

El auto de Pedraz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desvela en un auto del caso Leire Díez que del conjunto de elementos obrantes en la causa, "de forma indiciaria se desprende la materialización de un ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz. El propio magistrado explica en su auto que Pano había confirmado en sede policial la entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, "habiendo esto trascendido a los medios de comunicación y, por consiguiente, tenido conocimiento los investigados".

Y al ser citada para volver a declarar, en este caso en sede judicial, unos días antes de su testimonio, el letrado "Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez, haciéndole ver que la declaración era importante y que era necesario negociar con ella: “Es importante y si queréis lo negocio yo”.

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La conocida como la "fontanera" del PSOE habría dado su vito bueno a esta operativa: "Negócialo. Si puedes, hazlo”. Y tras lograr "la autorización de Leire Díez, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como 'negociación', evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su 'compra': 'Esta se vende. Debemos saber comprar”, dijeron, siempre según Pedraz.