La UCO señala a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez
La creación del puesto, asegura, no nace en el área de Cultura, sino en un nivel "superior" con una capacidad política
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
La UCO ha apuntado a Gallardo como promotor de la plaza de David Sánchez. En declaraciones durante la tercera sesión del juicio al hermano de Pedro Sánchez este miércoles, la UCO ha señalado que consideraban que este cargo de puesto directivo "no nace en área de Cultura", sino del área de Recursos Humanos, pero entienden que se trata de un área "transversal".
Por tanto, este "motor" para la creación del puesto, aseguran, debe estar en un nivel "superior" con una capacidad política. "El único que hemos visto relacionado de una manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo", ha aseverado.
- La heladería artesana que triunfa en el casco histórico abre en Santiago su segundo local con helados sin lactosa
- Noia, Outes y Lousame se alían para la formación laboral en el sector forestal
- Santiago estrena vuelo directo con Cork, una de las joyas turísticas de Irlanda
- Santiago y sus alrededores se despiden de los rodajes de esta película sobre una diseñadora de moda de Compostela
- Galicia bate récord en plazas de FP para el próximo curso: impartirá el primer ciclo superior internacional de España
- Los vecinos del Ensanche, en pie de guerra contra las peleas y el narcotráfico: 'Santiago merece vivir sin miedo. Estamos fartos
- Rosalía (y no De Castro) se cuela en el comentario de texto de la PAU en Galicia
- Nervios, alivio y altas expectativas en el primer día de la PAU en Santiago: «Esperaba algo mucho peor»