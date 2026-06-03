Investidura
PP y Vox cierran su acuerdo de gobierno para Castilla y León
Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán presentarán públicamente el acuerdo de gobierno alcanzado tras semanas de negociación
EFE
El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, han confirmado a EFE fuentes de la negociación.
Serán el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, quienes anunciarán ese acuerdo en una comparecencia conjunta en las Cortes de Castilla y León.
Tras unas intensas jornadas de negociación, ambos anunciarán tanto el contenido del acuerdo, similar aunque más detallado que los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso, han añadido las mismas fuentes.
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