Terremoto en la cúpula de la Guardia Civil: quiénes son los mandos señalados en la trama del PSOE

La Guardia Civil se debate en una situación sin precedentes, en la que una parte de la cúpula del Cuerpo señala a otra parte, con afectación a lo más alto de la escala de mando: la directora y el director adjunto operativo. La pesquisa de la trama Leire-Santos Cerdán en el PSOE ha terminado llevando a la Unidad Central Operativa (UCO) a investigar supuestas presiones... sobre la propia UCO.

De esas presiones, la UCO ha informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una vía indirecta que ha resultado ser de lo más directa: la recogida de testimonios de altos oficiales de la Guardia Civil.

Altos oficiales de la Guardia Civil, tras la directora general, Mercedes González, el 16 de mayo de 2025 en una celebración del 181 aniversario del Cuerpo / IGAT

"No hay una guerra civil en la Guardia Civil", responde al juego de palabras un alto jefe del instituto armado. Ciertamente, no se trata de un cisma entre dos bandos, pues "el DAO está solo", dice un compañero de promoción del anterior. En torno al DAO, o director adjunto operativo, Manuel Llamas, teniente general, máxima graduación militar en el Cuerpo, se mueve el epicentro del terremoto que vive la institución.

El DAO Manuel Llamas, en una encrucijada

El 12 de diciembre de 2023, a propuesta del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el ministro del Interior nombra nuevo DAO al teniente general Manuel Llamas Fernández, que hasta entonces gestionaba el Mando de Personal.

Llamas ha sido señalado por uno de sus subordinados, el general Rafael Yuste, interrogado como testigo por la UCO. Yuste le hace una acusación que se puede interpretar como intento de obstrucción de la investigación.

Ya antes, en 2024, Llamas protagonizó otra polémica intervención en un caso de la UCO interesándose por dos discos duros incautados con información sobre el exministro José Luis Ábalos.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Archivo. / Matias Chiofalo - Europa Press

El 27 de mayo pasado, compareciendo ante la UCO en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, Yuste relata que, siendo coronel jefe de la UCO, en una reunión el 16 de julio de 2024, el DAO les ordenó "que nos pusiéramos de perfil" en "aquellos procedimientos policiales que tuviesen afectación política". La UCO interpreta que aquello era una orden de que "no se fuese proactivo" en esas investigaciones "debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa".

Qué quiso decir el DAO con "ponerse de perfil" es clave. Sus amigos dentro del cuerpo sostienen en su defensa que lo que querría decir es que a los investigadores "no se les notara inclinación política alguna" en casos delicados como el del hermano del presidente del Gobierno o la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

En su relato al juez, la UCO no hace una interpretación tan benévola del "ponerse de perfil". Quien comparece como testigo tiene obligación de decir la verdad, y esa es otra de las claves de este enfrentamiento.

Llamas tiene ante sí una encrucijada con tres caminos, según las fuentes consultadas en la Guardia Civil: o se querella contra Yuste por calumnias, o deja el cargo, o trata de resistir en espera del verano, pero ya con su auctoritas destruida por esta acusación.

El general Rafael Yuste acusa al DAO

Rafael Vicente Yuste era el coronel jefe de la UCO en la fase más intensa de la investigación que afecta de lleno al PSOE. Por sus méritos acumulados, en 2025 ya tenía que haber ascendido a general. Había sido además número uno en el curso. En diciembre de 2025, el Gobierno ascendió a general a Yuste, que dejaba así el mando de la UCO.

Yuste manda los Servicios Técnicos de la Guardia Civil. Su jefe inmediato es el DAO Llamas. El pasado 27 de mayo, fue interrogado por sus ex subordinados, en una escena no vista en el Cuerpo.

A los agentes les contó lo que saben: que siendo jefe de la UCO las investigaciones de la unidad fueron objeto de tres "informaciones reservadas" tras supuestas filtraciones a la prensa de detalles de las investigaciones la la trama Leire-Cerdán. La "información reservada" es en Interior a una pesquisa previa a la instrucción de un expediente disciplinario.

La UCO reseña en su resumen del interrogatorio que, antes de ser jefe de la unidad, ningún trabajo de Yuste había sido objeto de una de esas informaciones reservadas.

La temperatura del enfrentamiento que el entonces coronel tenía con el DAO se entrevé cuando relata que una esas pesquisas se le incoaba sin ningún documento que la avalara, por lo que "pudiera devenir de una comunicación directa por parte del DAO".

El general Alfonso López Malo acusa al exdirector general

Es el jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil, y, por tanto, general con mando directo sobre la UCO, si bien el día a día de la unidad lo dirige un coronel.

López Malo tiene en el Cuerpo fama de duro, por su paso al frente de la jefatura de asuntos internos. En noviembre de 2021 dejó ese cargo para mandar la UCO, tras el relevo y una etapa de sustitución del líder carismático de la unidad, el coronel Manuel Sánchez Corbí, enfrentado agriamente con el ministro Marlaska, que le apartó por pérdida de confianza.

Al frente de la UCO, López Malo fue el antecesor de Rafael Yuste.

El general Alfonso López Malo, el 14 de julio de 2023 día de imposición de su faja / IGAT

López Malo también ha sido interrogado por la UCO, y señala al ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. En el interrogatorio, también el 27 de mayo pasado, cuenta que Marcos le llamó a una reunión el 12 de julio de 2024, en su despacho. Según el testimonio de este testigo, Marcos "le manifestó que estaba enfadado y contrariado, respecto al informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados se encontraba el hermano del Presidente del Gobierno", relatan los interrogadores de la UCO en su informe de testificales elevado al juez.

Marcos le reprochó "que no hubiese tenido conocimiento previo de la entrega de dicho informe de forma previa a su entrega". Marcos, según la acusación frontal que hace este general, le ordenó "que se elaborara cuanto antes el informe de los correos (del hermano del presidente), en el que se concluyera "que no había nada".

El teniente coronel Antonio Balas mira a la directora general

Muy a su pesar, su nombre se hizo muy conocido desde la difusión de una reunión montada por Leire Díez en la que la fontanera socialista exige papeles y datos para atacarle.

Balas es, en la UCO, el jefe del DIECAN, o Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, al que caen las de mayor relevancia política. Balas a menudo participa personalmente con los jefes de grupo en registros de importancia.

El teniente coronel jefe d einvestigación económica de la UCO, Antonio Balas, en su etapa de comandante. / Juan Carlos Hidalgo EFE

Varias veces, Balas ha sido acusado por los aledaños del PSOE y las defensas de los investigados de hacer "investigación prospectiva", pesquisas solo por ver qué pesca, para encausarlos. El oficial siempre lo ha negado tajantemente.

Un detalle que calienta la crisis que vive la Guardia Civil es una "nota de despacho", que tenía en sus manos. La UCO ha relatado al juez Pedraz que al menos una de las informaciones reservadas iniciadas sobre su trabajo vino después de esto: "Por parte del DIECAN se realizó una nota de despacho donde se informaba que Leire Díez tenía control sobre la Directora de la Guardia Civil [Mercedes González] y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa".

La información pudo proceder, no de la UCO, sino de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Balas entregó copia de esa nota al coronel jefe de la UCO, entonces Rafael Yuste, que a su vez se la entregó al general jefe de Policía Judicial en un tenso mes de mayo de 2025.

El capitán Yepes y el comandante Villalba, investigados

Antes del estallido de esta crisis que se venía larvando en la Guardia Civil, hace solo diez días, un auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señala: "El capitán de la Guardia Civil, previamente destinado en la UCO, aun teniendo conocimiento de que se trata de información calificada como secreta porque así lo reconoce él mismo, aporta información sobre la estructura de la UCO y sus miembros".

Rubén Villalba, comandante del área de Información de la Guardia Civil / El Periódico

Ese capitán es Juan Sánchez Yepes, que fue miembro de la UCO, uno de los guardias civiles tocados por Leire Díez. Se le investiga por filtrar al grupo formado por Leire Díez, Javier Pérez Dolset y otros... no datos de la investigación de la UCO -que podía desconocer, pues las pesquisas se hacen con cuidadosa compartimentación de la información en esa Unidad- sino la estructura: quién manda sobre quién, y quién hace qué en la UCO. Es lo que Leire quería saber, la información con que ella se entera de la existencia de un tal Balas.

Sánchez Yepes está sometido a investigación disciplinaria, y suspendido de sus funciones.

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Igualmente, está investigado y sin destino el comandante Rubén Villalba. Es el primer oficial cuyo nombre afloró en la trama. Villalba no pertenece a la UCO: trabajaba en la Jefatura de Información. Supuesto topo del comisionista Aldama, cruzado en diversos mimbres venezolanos y españoles de la trama Koldo, está procesado por supuesta pertenencia a organización criminal, blanqueo y cohecho.