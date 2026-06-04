La Guardia Civil quiere que Pedraz reclame toda la información bancaria del PSOE y el PSC durante 2024 y 2025, años de actuación de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado una nueva petición de diligencias al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en relación con la trama presuntamente dirigida a sabotear causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Entre ellas, que se oficie a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) para que realice un informe que contenga toda la información de movimientos bancarios del PSOE y el PSC durante los ejercicios de 2024 y 2025, que coincide con la actividad de la supuesta 'fontanera' Leire Díez.

En un oficio que obra en el sumario y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, con fecha del pasado 1 de junio, se detallan los aspectos que debería contener el informe a realizar por Hacienda, tales como el número cuentas bancarias en las que ambos partidos figuran como titulares "autorizados o cualquier otra figura" imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo; bienes inmuebles y muebles y también sus relaciones societarias. Igualmente, reclama información sobre bienes en el extranjero, facturas, donaciones, fondos de pensiones, operaciones intracomunitarias, cajas de seguridad alquiladas, situación tributaria o declaraciones fiscales, entre otros datos.

"Teniendo en cuenta la naturaleza económica y la instrumentalización de operaciones comerciales dentro de los hechos que se investigan", la UCO considera necesaria para el esclarecimiento de los hechos esta información adicional tributaria. Y lo hacen tras obtener una factura que, tal y como informó EL PERIÓDICO, fue aportado por una fundadora del medio de comunicación Crónica Libre, en el que tenía participaciones Leire Díez.

Se trata de la facturación a la empresa Iki Group Comunications de la inserción en este medio de publicidad de una campaña del PSOE en Cataluña para las Elecciones Europeas de 2024 por un total de 18.125 euros, un precio que la propia testigo consideró "desorbitado" en función del precio de mercado y el número de visitas y visibilidad de esta 'web'. Por esta razón, la Guardia Civil también reclama al juez que indague en la relación comercial que mantuvo IKI con el PSOE y el PSC a lo largo del citado mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

Factura caso Leire por publicidad de las Europeas 2024/sumario caso Leire / EP

Por parte del PSC se ha respondido ya a las informaciones al respecto, y sus responsables señalan en un comunicado que al menos desde 2012, desde que hay registros, "el PSC no ha mantenido ni mantiene ninguna relación contractual con la empresa Iki Group Communications". Añaden que es "rotundamente falso que se haya contratado con la empresa 'Crónica Libre, tal y como el partido ya ha comunicado hemos comunicado a la autoridad judicial.

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La petición de información realizada por los agentes también pretende dirigirse a determinadas entidades bancarias para que aporten "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases" de 2024 hasta la actualidad, relativas a cuentas corrientes o de ahorro del PSOE, de ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados -más de 60 vinculadas a Ismael Oliver- o del medio ‘Crónica Libre’, entre otros.