Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido.

Iván Gil Sánchez gana tiempo al activar los Presupuestos de 2027 a modo de cartel electoral y cuestión de confianza En el Ejecutivo confían en atraer a sus socios con unas cuentas “sociales” y hasta ven en la futura vuelta de Carles Puigdemont una ventana de oportunidad para sumar el voto imprescindible de Junts.

Mariano Alonso Freire El PP se reivindica como alternativa a la “mafia” del PSOE tras las nuevas revelaciones sobre la trama Leire El partido popular insiste en la vinculación del PSOE con la 'mafia' tras las revelaciones del 'caso Koldo' y otras investigaciones judiciales.

Moncloa y el PSOE ven "literatura de la UCO" y culpan a Cerdán y Díez: "Nunca provocaron ninguna actuación del Gobierno" Los socialistas se esfuerzan en transmitir "tranquilidad" y "total colaboración con la justicia".

Tono Calleja Flórez La empresa de las hijas de Zapatero ingresó 74.000 euros de la tecnológica china Huawei La Agencia Tributaria destaca que "prácticamente en todos los ejercicios se observa discrepancias entre lo declarado y lo imputado" por la empresa Whathefav SL, por lo que considera necesario "el acceso a la información bancaria pertinente para la obtención de información objetiva".

Leire Díez mantuvo "diferentes encuentros" con la directora de la Guardia Civil, según la UCO, e intentó colocarle de asesor al agente imputado en el 'caso Koldo' La fontanera del PSOE, imputada por la Audiencia Nacional, ofreció al agente sufragar su defensa y restituirle profesionalmente si aportaba información comprometedora del cuerpo

"Campaña descrédito UCO.doc", el email intervenido donde la Guardia Civil alertaba de las maniobras de Leire Díez La Dirección de la Guardia Civil tenía en su poder emails con referencias a las maniobras para puestas en marcha para desacreditar a la UCO.

La defensa del PSC El PSC ha negado este miércoles en un comunicado mantener o haber mantenido relación contractual con la empresa Iki Group Communications y ha rechazado también haber contratado al digital Crónica Libre, después de las últimas informaciones publicadas en relación con el denominado 'caso Leire Díez'. Dichas informaciones apuntan a que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala una presunta trama del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante del PSOE Leire Díez para proteger al partido de casos judiciales.

La reacción de la directora de la Guardia Civil La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado que haya ordenado a instancias de la exmilitante socialista Leire Díez una información interna sobre posibles filtraciones de la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo de casos que investiga y ha dejado claro que nunca lo haría. Así lo han señalado a EFE fuentes cercanas a Mercedes González en relación al informe de la UCO incluido en el sumario de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno.

Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / Ana Cabanillas Leire Díez alardeó de su mediación La exmilitante socialista Leire Díez alardeó en un mensaje interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de su intermediación para que el diputado del PSOE por Jaén Juan Francisco Serrano buscara trabajo a una mujer que había denunciado al fiscal José Grinda, uno de los presuntamente acosados por la trama: "Juanfran ha sido obediente", se vanaglorió de forma literal la "fontanera", en alusión al resultado de las gestiones que le habría encargado al que fuera número dos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Lea aquí la noticia completa.