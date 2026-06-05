Ayuso acudirá a siete actos del Papa en Madrid pero no al Congreso de los Diputados

Isabel Díaz Ayuso acudirá a siete de los actos que León XIV protagonizará en Madrid durante la primera etapa de su viaje pastoral a España. La presidenta madrileña estará tanto en el recibimiento de los Reyes al Papa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas este sábado como en su despedida para continuar el periplo por Barcelona el martes por la mañana en el mismo punto.

Entre uno y otro momento, Ayuso acompañará buena parte de la agenda del pontífice en la capital, incluida la misa que oficiará en Cibeles en la mañana del domingo, uno de los actos más destacados del viaje. La dirigente madrileña no estará presente, en cambio, en la recepción que ofrecerá el Congreso de los Diputados en la mañana del lunes 8 de junio y en la que, por primera vez en España, un Papa dirigirá un discurso a representantes públicos en las Cortes en una sesión conjunta de Congreso y Senado.

Fuentes del equipo de la presidenta madrileña confirman que en Sol se ha recibido invitación para el acto pero se ha excusado ir sin detallar los motivos. Ese mismo lunes por la tarde, Ayuso sí acudirá a la Oración y Homenaje a la Virgen de la Almudena que se oficiará en la Catedral de Madrid en honor a la patrona de la ciudad y al encuentro en el estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.

Antes que eso, mañana, en el primer día del viaje a España del Santo Padre, la presidenta madrileña sí estará presente tanto en el recibimiento en Barajas, previsto sobre las 10.30 horas, como en la posterior ceremonia oficial de bienvenida de los Reyes de España que tendrá lugar en torno a una hora después en el Palacio Real. No acompañará a Prevost ni en su visita a un centro de Caritas en Carabanchel ni en la multitudinaria vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, en el Paseo de la Castellana.

El domingo la presidenta madrileña sí acudirá a la misa en la Plaza de Cibeles, el que se prevé sea el acto con mayor afluencia de personas durante toda la estancia de León XIV en Madrid. Asimismo, estará, el mismo domingo por la tarde, en el encuentro con representantes de la cultura y la sociedad civil que se ha dado en llamar Tejer redes, y que se celebrará en el Movistar Arena.

15.000 limonadas y un "búnker" en Sol

Entretanto, a un día del aterrizaje del Papa, Ayuso ha recorrido hoy el Centro Internacional de Prensa, desplegado en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En el mismo edificio en que tiene su despacho se ha habilitado el doble patio central cubierto para convertirlo en centro neurálgico de la actividad de más de 2.200 periodistas acreditados de más de 40 países.

En concreto, son más de 3.600 metros cuadrados con espacio para 700 puntos de trabajo entre puestos para redactores, cabinas de radio y espacio para equipos de televisión. El lugar ya empieza a ser un hervidero de profesionales que acuden a recoger las acreditaciones, unos 1.400 ya lo han hecho. Aparte del espacio en el patio se han instalado espacios en la segunda y tercera plantas del edificio para que las televisiones puedan hacer conexiones desde el balcón y para disponer las cabinas radiofónicas. El centro estará abierto las 24 horas para facilitar la labor de corresponsales y enviados especiales de países en distintos husos horarios.

En el edificio, engalanado en la entrada con flores blancas y amarillas, colores de la bandera vaticana que iluminarán también la fachada del edificio por las noches, se ha habilitado también un punto médico y un corner en el que se ofrecerán dulces típicos madrileños para dar a conocer la repostería regional y hasta 15.000 limonadas. La presidenta madrileña llevó una muestra de ellos a León XIV a Roma el pasado lunes, cuando fue recibida en audiencia privada.

Ayuso ha podido comprobar también cómo 300 voluntarios de la organización específicamente dedicados a labores de comunicación y redes sociales empiezan a coordinar su trabajo. Asimismo se ha asomado al "búnker", lugar que se ha habilitado en unas estancias de la Real Casa de Correos, al que solo tienen acceso 11 personas de la organización y desde el que se imprimirán las copias que se distribuirán a la prensa, en papel, de los alrededor de 30 discursos que León XIV pronunciará durante los seis días que estará en España.