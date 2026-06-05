Sánchez se desvincula de la trama de Leire Díez: "Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre sus andanzas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desmarcado del caso Leire Díez y ha negado tener cualquier conocimiento sobre sus actividades. "Ni nunca avalé, ni nunca tuve conocimiento de algo que no hubiera tolerado", ha explicado antes de participar en la cumbre UE-Balcanes Occidentales, que se celebra este viernes en Tivat (Montenegro). Sobre la presunta trama para boicotear causas judiciales contra el partido y su entorno que se investiga en el caso Leire Díez, ha incidido en que las informaciones conocidas del sumario "nos llenan primero de decepción, segundo de preocupación y tercero, también de indignación". Tras ello ha reiterado, tras mostrarse dudas por parte de la UCO, que "nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez porque nunca las hubiera tolerado".

"Yo no hago lo que a mí me hicieron", aseguró en referencia a la "mal llamada policía patriótica que me espió siendo líder de la oposición". El jefe del Ejecutivo ha deslizado que se está estudiando emprender acciones legales contra la exmilitante en defensa de la “honorabilidad y la limpieza” del PSOE.

"Mi Gobierno es un Gobierno limpio y mi partido es un partido íntegro", atajó para añadir que "las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar" la labor del Ejecutivo y la organización. Antes de concretar las acciones legales, Sánchez ha pedido tiempo para que los servicios jurídicos analicen el sumario. "El PSOE se comunica con hechos, acciones y decisiones" aseguró para avanzar que las decisiones que se tomen tendrán con base el "rigor y la solvencia".

Asimismo, reclamó que se deje trabajar a la justicia. Frente a ello, ha vuelto a cargar contra una "oposición marrullera" a la que acusó de utilizar "el ruido y las insidias para impugnar la labor de un Gobierno que hace que hoy España goce de uno de los mejores momentos de los últimos 40 años".

Sánchez también ha defendido tanto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Ambas aparecen en el sumario por haber mantenido reuniones o contactos con Leire Díez y el jefe del Ejecutivo se ha plegado a sus explicaciones. Sobre Narbona, concretamente, apuntó que "se está haciendo referencia a una reunión que ya se conocía, no hay nada grave ni malo y por tanto pleno respaldo a la presidenta del PSOE". En lo que respecta a la directora de la Guardia Civil ha manifestado "confianza en su profesionalidad y honestidad".

Como viene haciendo desde que estalló esta nueva tormenta judicial sobre el partido, Sánchez ha reiterado su voluntad de agotar la legislatura y también negado la posibilidad de un "'superdomingo' electoral". Esto es, hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo".

Para ello ha vuelto a apelar a los socios de investidura y lanzado guiños tanto a Junts como al PNV para sacar adelante los Presupuestos de 2027, que se reactivaron este mismo viernes con la publicación en el BOE de la orden de elaboración. Pese a la ruptura de la interlocución con Junts, el jefe del Ejecutivo no ha querido dar nada por hecho para apuntar que "seguimos trabajando para reconstruir esa relación de diálogo con Junts". La vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reiterado iguamente este viernes ante las presiones de los socios y la amenaza de una moción de censura instrumental por parte del PP que "por supuesto que estamos decididos a continuar una legislatura".

La UCO deduce su conocimiento

Antes de participar en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, en Luxemburgo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, remarcó ante los medios que "no hay nada, absolutamente nada, de que el presidente del Gobierno tuviese conocimiento de esto", en referencia a la presunta del caso Leire Díez. Tras ello, calificó a Pedro Sánchez como una "persona íntegra" y argumentó que "cuando tiene conocimiento de la más mínima irregularidad, pone pie en pared" para "de manera contundente expulsar a cualquier persona que pudiera indiciariamente cometer alguna irregularidad".

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sin embargo, sostiene en un informe que el contenido de los mensajes y audios interceptados a la supuesta organización criminal evidencia que el presidente del Gobierno y líder de los socialistas conocía la actuación de Leire Díez. "En este caso y en palabras de Leire Díez, lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes anteriores es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando", dice de forma literal el documento policial.