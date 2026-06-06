Jesús Avezuela y Eric Frattini analizan el viaje del Papa a España: "Viene bien que dé una ‘bofetada’ a nuestros políticos para que acaben con la polarización"

Jesús Avezuela es director general de la Fundación Pablo VI e impulsa espacios de diálogo desde el humanismo cristiano sobre democracia, liderazgo y justicia social. Eric Frattini, periodista experto en información sobre el Vaticano, ha publicado una decena de libros sobre la Iglesia y ha convertido a la Santa Sede en uno de los ejes principales de su obra. Ambos se toman hoy Un café en las alturas para valorar la importancia de la visita del papa León XIV a España.

Avezuela cree que "el Papa va a poner énfasis en que alcemos la mirada y nos alejemos de las polarizaciones, las discusiones y las corrupciones para buscar esa cultura de la negociación a la que alude en la encíclica Magnifica Humanitas", una idea que comparte también Frattini, para quien el mensaje que traerá el Sumo Pontífice es "que seamos mejor sociedad y que nos comuniquemos".

Por primera vez un Papa va a visitar el Congreso de los Diputados y va a pronunciar un discurso ante nuestros diputados y senadores. En relación a este encuentro, Avezuela asegura que León XIV está preocupado por la polarización y la tensión que estamos viviendo y se muestra convencido de que "el Papa va a transmitir en España un mensaje de diálogo". El encuentro con las Cortes es, para ambos, un hecho histórico, pero Frattini se muestra especialmente vehemente —y "menos diplomático", en sus propias palabras— al señalar que "viene bien una 'bofetada' del Sumo Pontífice a nuestros políticos para que acaben con esa polarización que está provocando la polarización social en España".

Al hilo del enfrentamiento dialéctico mantenido por León XIV con el inquilino actual de la Casa Blanca, Donald Trump, la conversación termina girando hacia su primera encíclica, Magnifica Humanitas, en la que el Papa alerta del poder que concentran quienes controlan la inteligencia artificial, en alusión precisamente a magnates e ideólogos cercanos a Trump. "La encíclica es una joya, una absoluta maravilla", afirma Eric Frattini, que explica que, frente a lo que muchos creen, no critica la inteligencia artificial sino el mal uso que se pueda hacer de esa tecnología.

Jesús Avezuela recuerda que Robert Prevost, cuando se asomó al balcón tras ser nombrado Papa, ya nos dio pistas de esta encíclica cuando decidió tomar el nombre de León XIV: "Él dice que a León XIII le tocó llevar a cabo la encíclica de la revolución industrial y a mí me va a tocar llevar a cabo la de la revolución tecnológica". Y Avezuela ratifica que la transformación del empleo es uno de los pilares esenciales de la encíclica: "cómo la inteligencia artificial, la revolución tecnológica y digital, va a transformar nuestros quehaceres y nuestros trabajos diarios".

Y estos argumentos hilan con una reflexión compartida por ambos sobre la posición que León XIV adopta ante los conflictos internacionales actuales. "Él acoge una expresión de Pablo VI que habla de la civilización del amor y pone énfasis en la necesidad de favorecer la diplomacia y el multilateralismo", afirma Avezuela. "La política vaticana está siendo muy activa y muy incisiva, por ejemplo, en Israel, aunque la diplomacia vaticana haya sido desde el siglo XV una diplomacia de terciopelo", apostilla Frattini.

En relación a la importancia del papel de la mujer en el Vaticano, Eric Frattini señala que aquello empezó con el Papa Francisco y que León XIV está siendo continuador de esta línea, aunque recuerda que en la Santa Sede los tiempos de adaptación a los cambios van despacio: "A mí me decía siempre un obispo que el Vaticano no se rige por nuestro reloj de 24 horas, que va mucho más lento". Y pone en valor que hoy sea una mujer, la monja Raffaella Petrini, la secretaria general de Gobernación del Estado vaticano, es decir, la primera mujer en ejercer el cargo de "alcaldesa del Vaticano".

En este sentido, Jesús Avezuela sostiene que "la Iglesia debe seguir dando pasos importantes, tiene que tener en cuenta los signos de los tiempos y acomodarse a las sociedades en las que vivimos".

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En la conversación, ambos especialistas valoran los meses que León XIV lleva de pontificado, analizan su perfil más político, enfatizan su apuesta por la doctrina social de la Iglesia, reflexionan sobre su posición contra los casos de abuso sexual y vislumbran un interesante retrato de la figura de un hombre, Robert Prevost, que este fin de semana regresa a España, ahora como Sumo Pontífice.