El Congreso despide al Papa con una ovación histórica tras un discurso con recados para todos

La visita del Papa León XIV al Congreso se consolida como una gran excepción en la vida parlamentaria de nuestro país, y se convierte en un hito también dentro de los muchos días históricos que se han vivido en el Parlamento en la historia reciente. Frente a investiduras, grandes debates o mociones de censura de los últimos años, marcadas por la división y la gresca, el Pontífice ha sido el único de sellar una tregua durante un día y rebajar la polarización que vive instalada en el Hemiciclo. Logró, por momentos, difuminar las fronteras entre partidos, con todos los diputados en pie y aplaudiendo durante seis largos minutos, sin distinción de signo, color o creencias.

La duración de esta ovación se consolida como la más larga de la historia, un récord que hasta ahora había marcado el juramento de la Constitución de la princesa Leonor en octubre de 2023, cuando se alargó tres minutos y medio. Una marca casi duplicada ahora por el Pontífice.

Pocos días se recuerdan con tanta expectación. Aunque la visita estaba prevista para las 10.30 horas, tanto diputados como periodistas llegaron con horas de antelación, en un trasiego que comenzó en los primeros compases del día. La apertura para la prensa fue a 7.30 horas. Para acceder, había que atravesar un fuerte dispositivo policial apostado las calles aldeañas.

Diputados y senadores batieron récord en su hora de llegada. Si es habitual ver el desfile de diputados corriendo por el pasillo del Congreso segundos antes de comenzar las sesiones, en esta ocasión los dirigentes fueron haciendo entrada desde dos horas antes. Una hora antes del comienzo, todos estaban en sus puestos, con un hemiciclo lleno hasta la bandera. Una hora y media antes del comienzo, ya ensayaba en el Patio del Congreso la banda sinfónica de la Policía Nacional que después recibiría a León XIV con el himno nacional.

El Papa llegó en coche a la Puerta de los Leones, y bajó a la entrada para ser recibido por el presidente, Pedro Sánchez, y los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán. Recorrió a pie los metros de alfombra roja que habían desplegado para la ocasión, y pasó a saludar a los portavoces de los partidos y a los líderes políticos en un breve encuentro breve a la sesión.

Un encuentro donde algunos protagonizaron momentos particulares, como la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que trasladó al Papa un mensaje en inglés reafirmando su catalanidad: "I hope you enjoy your visit to Catalonia, my nation" (Espero que disfrutes la visita a Cataluña, mi nación". También la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, aprovechó el breve saludo para entregar le una carta del Sindicato de Inquilinas.

Mariano Rajoy junto a José María Aznar y Salvador Illa. / José Luis Roca / PIM

En la tribuna, personajes distinguidos y las más extrañas mezclas. Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy junto al president de Cataluña, Salvador Illa, charlando distraídamente y con gesto relajado, en una imagen difícilmente imaginable en otras circunstancias. El jefe de la CEOE, Antonio Garamendi, junto al líder de CCOO, Unai Sordo. Combinaciones imposibles que sólo permitió la presencia del Papa, y en un ambiente distendido donde todos aplaudieron a una al Pontífice. También Esperanza Aguirre volvió al Congreso, donde se dejó ver una de las figuras del momento, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, señalada por las reuniones con Leire Díez desveladas por la UCO.

Casi siete minutos de aplausos con los diputados en pie, y el apoyo cerrado de todos los partidos más allá de ideologías. Sólo se recuerda algo similar durante la jura de la Constitución de la Princesa Leonor en octubre de 2023, donde fue aplaudida durante 3:50 minutos. Sólo faltaron los cinco diputados Podemos y BNG, que decidieron no participar.

Si el Papa aunó todos los colores tras su discurso, marcadamente social, menos respaldo reunió la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien los diputados de Vox se resistieron a aplaudir -sólo lo hizo muy tímidamente su líder, Santiago Abascal, que minutos antes había saludado al Papa junto al resto de portavoces y líderes en la sala de Pasos Perdidos del Congreso-.

Tampoco la bancada popular exhibió excesivo entusiasmo ante un discurso con tintes políticos de la presidenta de la Cámara, con mención a las víctimas de abusos de la Iglesia -tal como ya hizo el propio León XIV este fin de semana-, y donde propugnó la lucha contra la violencia de género, el cambio climático o "la defensa de la salud como un derecho universal".

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