Illa pedirá al Papa que use el catalán en la Sagrada Familia y le explicará su apuesta por el diálogo en el marco de la amnistía

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mantendrá esta tarde a primera hora una audiencia con el papa León XIV en el Palau Episcopal de Barcelona en la que le explicará cuál es la "realidad" de Cataluña, emplazándole a que use el catalán en la salutación 'urbi et orbi' en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família, al tiempo que compartirá con él su perspectiva sobre el nuevo orden mundial y el impacto de las grandes transformaciones tecnológicas, siempre en favor de una "paz desarmada y desarmante". El jefe del Govern le entregará una reproducción de les 'Homilies d'Organyà', una réplica de una muñeca articulada de marfil de la necrópolis paleocristiana de Tarraco y una copia del acta de colocación de la primera pieda de la Sagrada Familia.

En declaraciones a TV3, Illa ha explicado que en esta cita privada le comunicará que en Cataluña hay un sentimiento "mayoritario" a favor de la convivencia, el diálogo y la voluntad de mirar hacia adelante, especialmente en el marco de la aplicación de la ley de amnistía, de la que algunos dirigentes del 1-O siguen aún pendientes de quedar exonerados por el 'procés'. "Ya se lo he trasladado y en esta ocasión se lo volveré a trasladar", ha señalado, en referencia a su primer encuentro en el Vaticano, en octubre del año pasado, apenas cinco meses después de su elección, un encuentro que convirtió a Illa en el primer dirigente del Estado en reunirse con el papa León XIV.

El presidente también recalcará al Papa las profundas raíces cristianas de Cataluña, que cree que continúan latiendo actualmente "en forma de valores universales compartidos", y que a su juicio se manifiestan en el humanismo y en ser una tierra, por historia y convicción, de acogida.

La sensibilidad del Papa por Cataluña

El jefe del Govern ha insistido en que el Papa tiene una sensibilidad especial por Cataluña, y ha señalado que prueba de ello es que acuda a bendecir la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. Illa ha recalcado que todo ello quedará reflejado en las intervenciones públicas de León XIV, en las que hará un uso adecuado del catalán, sin entrar a concretar los detalles del guion. "No tengo ninguna duda de que su sensibilidad por Cataluña quedará reflejada en sus intervenciones", ha rematado, y ha dejado claro que "hay una separación clara entre las creencias y el ámbito político en el marco de un Estado aconfesional", después de que en su discurso en el Congreso, el Papa pusiera la dignidad de la persona en el centro del debate, pero exhibiera su posición contra el aborto y la eutanasia en el hemiciclo.

Sobre los abusos sexuales en la Iglesia y la lucha de las víctimas por obtener su reparación, reconocimiento y garantías de no repetición, Illa ha dicho que son hechos "execrables", pero ha celebrado que se haya forjado un pacto para reparar en la medida de lo posible los daños causados.

Preguntado por los efectos de la huelga de los profesores, las PAU y el impacto en la movilidad de la visita del Papa, el president ha defendido que se muestra "una sociedad plural, viva, con energía, que genera prosperidad y que quiere compartirla sin dejar a nadie atrás". "Somos una sociedad abierta y acogedora, que se ha manifestado claramente como una sociedad solidaria en favor de la paz y la convivencia", ha añadido.