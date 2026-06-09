El PP da por rota la tregua por la visita del Papa y vuelve a denunciar la "corrupción de Estado"

El Partido Popular (PP) da ya por rota la tregua política por la visita del Papa tras dejar este martes Madrid el Pontífice para recalar en Barcelona, segunda etapa de un viaje que terminará a final de esta semana en Canarias. La portavoz del primer partido de la oposición en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en su rueda de prensa habitual antes del pleno semanal, lo dejó claro: "La actualidad sigue, y vaya que si sigue, porque después de haber estado el Papa aquí, en estos dos días, han sucedido muchas cosas en nuestro país".

Entre esos acontecimientos, Muñoz citó la imputación del ex vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un juzgado de Madrid y en relación con el rescate de Air Europa, todo después de una denuncia tanto del propio PP como de Vox. También la petición de las acusaciones populares de que la Audiencia Nacional impute a las hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra. Y, cómo no, todo lo relativo al caso de Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de Ferraz.

Para la portavoz de los populares en la Cámara Baja, como manifestó en otras ocasiones, estamos ante una "corrupción institucionalizada" y una "delincuencia de Estado". En definitiva, "es pura corrupción de Estado", sentenció sobre los casos que salpican al PSOE. De hecho, reflexionó al respecto de la proliferación de escándalos: "Todas las investigaciones alrededor del Gobierno y del Partido Socialista, avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de corrupción". A su juicio, "el PSOE se ha reído de todos, el PSOE ha mentido a todos", señaló tras remarcar, también, que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, tendrá que declarar por el caso de Leire Díez, con la que está acreditado que tuvo algún tipo de relación.

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Muñoz recordó cómo durante un año los dirigentes del PSOE han sostenido que "Leire no era nadie" o que "era una simple militante a la que nadie conocía", algo a su juicio totalmente falso. "Resulta que sí la conocían, todos la conocían, tenía conversaciones con todos, pero no de ahora, sino de hace muchos años", concluyó.