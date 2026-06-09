Villarejo declara en Kitchen que le encargaron buscar el dinero que ocultaba Bárcenas y determinar si tenía información "sensible" sobre el emérito

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha insistido en su segunda jornada de declaración en el juicio de Kitchen que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, le encargó en el marco de sus funciones como "agente de inteligencia" que buscara el dinero que ocultaba Luis Bárcenas y que determinara si el extesorero del PP disponía de información sensible sobre altas instituciones del Estado, en alusión al rey emérito Juan Carlos I.

Precisamente, en el caso del monarca Villarejo ha afirmado que la cúpula de Interior temía que Bárcenas vinculara a sus testaferros con personalidades del Estado. "Decía tener los mismos testaferros y que tenía información en su poder", ha completado, en referencia al financiero suizo Arturo Fasana, cuyo nombre aparece en una de sus "Notas de Inteligencia".

Por eso también investigó la conocida como cuenta 'Soleado' en la que Fasana guardaba dinero de, entre otros, el presunto cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, al mismo tiempo que era el fiduciario de Juan Carlos I. Villarejo en su declaración también ha explicado que incluso llegó a entrevistarse con el empresario libanés Abdul Rahman El Assir, a quien ha vinculado al comercio de armamento y al propio monarca.

"A disposición de la autoridad judicial"

También ha especificado que en una "Nota de Inteligencia" que envió a sus jefes especificaba dijo que trataba de "encontrar las pruebas que oculta Bárcenas", con la finalidad de ponerlas "a disposición de la autoridad judicial". "De los 50 o 60 millones que tenía Bárcenas, apenas aportó la mitad y dijo que lo había perdido en la Bolsa, y nos encomendaron encontrar el resto de dinero", ha completado el comisario.

Y fruto del supuesto encargo de Eugenio Pino, Villarejo ha explicado que el empresario ruso Zakhar Kalashov, "un gánster muy importante de la Federación Rusa, que tenía miedo a ser extraditado a Georgia, a través de un hombre de su confianza, Halit", quizo contactar con él para darle "una información muy relevante. Quería decirme que él había tenido como abogado a Gómez de Liaño y que él le pagaba en el extranjero y que Bárcenas hacía igual", ha dicho el comisario, que ha dudado sobre la veracidad de la denuncia, "pero había que confirmar" estos hechos, ha completado.

Diez ministros del Interior

"Dudo mucho de su veracidad, pero no me permitieron entrevistarme con Kalashov y Halit denunció que un miembro del CNI le había casi secuestrado para que no tuviera relación conmigo. Mi convicción es que esas cuentas no existían", ha completado.

En su testimonio Villarejo también ha relatado que "solo la élite" de los diferentes gobiernos conocían que él actuaba como "agente de inteligencia", como hizo "con 10 ministros del Interior" de los diferentes gobiernos del PP y del PSOE. En concreto, solo "el ministro, el secretario de estado, el director [de la Policía] y el DAO" sabían que su trabajo consistía en "captación de fuentes humanas", al mismo tiempo que se "infiltraba" en ventas de "armas o infiltrarme en cualquier actividad".

También ha declarado el comisario principal Marcelino Martín-Blas, que era jefe de Asuntos Internos durante la Kitchen, que ha negado cualquier relación con el acoso contra el extesorero del PP.