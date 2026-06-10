Caso Leire
La Asociación de Fiscales ve "insuficiente" la respuesta de la Fiscalía General del Estado sobre el caso Leire Díez
La AF denuncia en un comunicado que la información dada al respecto por el Ministerio Público es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones importantes
EFE
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha considerado este miércoles "insuficiente", "vaga" y "genérica" la respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la presencia de la exmilitante socialista Leire Díez en sus dependencias.
La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama para desbaratar procesos judiciales contra el PSOE o el Gobierno, de dos reuniones del que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo.
En esas reuniones, según la FGE, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos".
La AF ha denunciado en un comunicado que la información dada al respecto por la Fiscalía General es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones importantes.
Entre ellas, cómo se produjo esa actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución.
Para los fiscales la transparencia "no es opcional", por lo que exige explicaciones "completas, verificables y públicas".
"Este era el momento de reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal y de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia", afirman.
Las relaciones de la exmilitante del PSOE con la Fiscalía aparecen en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre esta supuesta trama.
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