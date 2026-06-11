El juez autoriza a la UCO rastrear las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo Quirón

El juez Antonio ha dado un fuerte impulso a la investigación abierta al empresario Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción relacionados con su vinculación económica al grupo Quirón Salud. Así, en una resolución a la que ha tenido acceso El Periódico, ordena a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil requerir hasta a 16 entidades bancarias "información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases" relativas a las determinadas personas y productos bancarios.

Las diligencias se enmarcan en una segunda investigación abierta a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, independiente de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental por los que será juzgado por un juez de lo Penal de Madrid. El pasado mes de abril la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la procedencia de la investigación dirigida a determinar si, a través de la compra en diciembre de 2020 -- por medio millón de euros-- de la empresa Círculo de Belleza a la esposa de un directivo de Quirón se encubría en realidad una comisión para obtener contratos de esta sociedad.

Según la Fiscalía de Madrid, la citada sociedad carecía de valor --se trataba de un local con tres máquinas de depilación láser-- y la intención del empresario al adquirirla y luego transformarla en Masterman & Whitaker Medical Supplie And Health Process Engineering S.L podría tener como objetivo convertirla en una empresa pantalla para encubrir comisiones tratar de eludir sus obligaciones con Hacienda.

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Investigación desde 2024

En su auto, el juez hace alusión que fue la jueza que fue la antecesora en la investigación la que en octubre de 2004 estableció que debía indagarse “si en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla Masterman S.L., mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L. y su cliente Quirón Prevención S.L., se pudo incurrir en otros delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental objeto de las diligencias previas referidas”.