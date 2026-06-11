CASO LEIRE DÍEZ
El juez Zamarriego pregunta a la Fiscalía si cita a declarar como testigo a Salvador Illa en el caso Leire Díez
Los socialistas catalanes niegan haber mantenido relaciones contractuales con empresas de la trama de la "fontanera"
El titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Arturo Zamarriego, ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que dé su opinión sobre si debe declarar como testigo en el caso Leire Díez el president Salvador Illa, tal y como ha reclamado Vox, que ejerce la acusación popular en este procedimiento. Así consta en una providencia, de 10 de junio, en la que el instructor también anuncia que decidirá si acepta la ampliación de querella que interpuso la asociación Hazteoír.org contra el PSOE.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que indague en la relación comercial que mantuvo la mercantil Grupo IKI con el PSOE y el PSC a lo largo del citado mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago. En un auto, el instructor acordó solicitar a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) que elabore un informe que contenga información de los movimientos bancarios del PSOE durante los ejercicios de 2024 y 2025, el periodo que coincide con la actividad de la supuesta 'fontanera' Leire Díez. Sin embargo, rechazó acordar lo mismo para el PSC respecto a la empresa Iki Group Communications.
En este sentido, los socialistas catalanes aseguran que, "al menos desde 2012, desde que hay registros, el PSC no ha mantenido ni mantiene ninguna relación contractual con la empresa Iki Group Communications" y que "es rotundamente falso que se haya contratado con la empresa 'Crónica Libre', tal y como hemos comunicado a la autoridad judicial".
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