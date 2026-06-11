PP y Vox ultiman 'in extremis' el primer gran acuerdo de la legislatura en Andalucía con el objetivo de cerrar la investidura de Juanma Moreno

PP y Vox se reunirán a unas horas del inicio de la legislatura. Los populares tienen una reunión de grupo a las 10:00 para marcar las primeras líneas de la legislatura. Será una hora antes cuando, según fuentes consultadas por este periódico está prevista una última negociación entre el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, para tratar de cerrar el acuerdo en torno a la Mesa del Parlamento que despeje el camino para una nueva investidura del dirigente popular en las próximas semanas.

"Hoy nada, vamos a centrarnos en mañana". Este es el mensaje que transmitían este miércoles fuentes de ambas formaciones políticas a preguntas de El Correo de Andalucía. Los encuentros, que han liderado Moreno y Gavira por cada una de las partes, han sido pocos y breves. Aunque fuentes de Vox aseguran que "en una hora de reunión no da tiempo de nada", los dirigentes apenas han tenido dos encuentros de menos de una hora cada uno.

Poco más se conoce al respecto de las negociaciones. Resulta prácticamente imposible romper el pacto de silencio que han sellado PP y Vox en relación al acuerdo, que ambos coinciden en defender que se alcanzará. Los partidos apenas emitieron un mensaje conjunto el para transmitir que el encuentro se había desarrollado con "cordialidad" algo que refrendaban fuentes de San Telmo, que subrayaban el "buen ambiente" y las ganas de cooperar.

Breve encuentro en el salón de plenos

Esta es la vía Moreno para negociar y nombrar cargos. Son muchos los dirigentes del PP que reconocen que hasta apenas cinco minutos antes de que el presidente anunciara un nombramiento desconocían que eran los elegidos. Ocurrió en los nombramientos de 2022 o en la crisis de Gobierno que tuvo lugar hace ahora un año tras la salida de Carmen Crespo hacia Europa y se ha repetido en esta ocasión.

Cabe puntualizar que, aunque Gavira y otros miembros de su equipo como el cabeza de lista de Vox por Sevilla, Javier Cortés, o Juan José Bosquet, presidente provincial de Vox en Almería, han participado en las conversaciones, Madrid no les ha dado vía libre. Junto a ellos, pilotando las reuniones está también Monsterrat Lluis, que también ha sido la responsable de las negociaciones en otras comunidades.

Entre los nombres que suenan con fuerza para hacerse con algún puesto, ya sea en la Mesa del Parlamento o en el propio Gobierno de la Junta es el de Cristina Peláez, la actual portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Sevilla. La ahora diputada está llamada a ser uno de los nombres fuertes de la formación en Andalucía y dejará su acta en el Consistorio para centrarse en su labor parlamentaria.

Juanma Moreno conversa con Jesús Aguirre y Toni Martín a su salida del nuevo salón de plenos. / Victoria Flores

Este miércoles, los dirigentes de PP y Vox mantuvieron un breve encuentro en la sala Alberto Jiménez Becerril del Parlamento de Andalucía, donde la actual presidencia ha trasladado el salón de plenos debido a las obras de la iglesia del Hospital de las Cinco Llagas. Los dos dirigentes coincidieron en su visita para ver la nueva disposición de los diputados e intercambiaron una conversación junto a sus equipos, aunque nada de negociaciones.

Concesiones en la Mesa del Parlamento

La principal pista sobre un acuerdo llegará con la votación de los miembros de la Mesa. En la anterior legislatura, el PP tuvo cuatro cargos, el PSOE tuvo dos y Vox consiguió uno. Esta situación podría cambiar a favor de Vox, a quienes el PP podría cederles una de las vicepresidencias. De esta forma, los populares perderían la mayoría absoluta y cualquier debate deberá obtener el visto bueno de Vox para llegar a la Cámara.

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Este ha sido el mecanismo elegido en otras comunidades por PP y Vox para negociar. Vox ha alcanzado las vicepresidencias de Castilla y León y Aragón para permitir la gobernabilidad de los populares. Eso sí, en estos territorios Vox no se ha contentado exclusivamente con un cargo en la Mesa, sino que ha entrado en el Gobierno, algo que por el momento parece que no se da en Andalucía y que Moreno rechaza.