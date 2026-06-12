Preguntas y respuestas sobre las joyas de Zapatero: ¿dónde estaban y qué valor tienen?

El hallazgo de las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en una caja fuerte en su despacho de la calle Ferraz de Madrid fue toda una sorpresa tanto para el juez de la Audiencia Nacional que investiga este supuesto caso de tráfico de influencias como para la opinión pública en general. El magistrado José Luis Calama encargó una valoración oficial de las mismas para estimar su precio y este ha resultado ser muy superior al declarado inicialmente por el expresidente del Gobierno. A continuación, respondemos las preguntas más importantes sobre este caso, que ya constituye una pieza separada sobre la investigación principal al dirigente socialista por dos nuevos supuestos delitos: un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.

Joyas y relojes encontrados entre las 103 piezas que Zapatero tenía en su despacho. / EFE

¿Qué encontró la policía?

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que registraron el despacho del que disponía el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid -justo enfrente de la sede federal del PSOE- encontraron una caja fuerte que en principio no pudieron abrir. Los policías solicitaron al abogado de Zapatero y a su secretaria que la abrieran. En un primer momento, respondieron que no tenían la llave. Pero cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), especializados en la búsqueda y apertura de habitáculos, se disponían a forzar la caja, una de las personas presentes en el registro facilitó finalmente la llave a los agentes.

Además, durante los registros en el despacho, que tiene seis habitaciones, los agentes intervinieron diversa documentación, entre ella una carpeta denominada 'Análisis Relevante', agendadas bajo la denominación Presidente Zapatero de 2020 a 2025 y varios discos duros y pen drives.

Uno de los collares de gran valor que fueron encontrados en la caja fuerte de Zapatero. / Rodrigo Jiménez / EFE

¿Qué joyas son?

La Policía Nacional encontró más de 100 piezas de joyería, entre las que se encontraban 41 pendientes, 15 collares, 11 brazaletes, ocho anillos, ocho relojes y otros 20 objetos.

La UDEF detalla sus hallazgos uno por uno. Así, por ejemplo, en el Doc 0052, precisa: "Bolsa de inscripción Presidencia del Gobierno, en cuyo interior contiene tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra de color verde, una sortija plateada con una bola blanca, un reloj Redondo color dorado inscripción Longines, sortija plateada con piedra de color violeta, reloj dorado Omega con un colgante con el número 13, cruz de color dorado y plateado, brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, collar de color dorado con tres formas doradas, alfiler de color dorado, cadena de color dorado, cordón de color plateado, una bola blanca y pendiente dorado de forma ovalada"...

José Luis Rodríguez Zapatero, durante una reciente comparecencia en el Senado. / Eduardo Parra - Europa Press

¿Por qué estaban en el despacho y no en su casa?

La secretaria de Zapatero explicó a los agentes que en el domicilio particular de Zapatero no disponían de caja fuerte y por eso utilizaba la caja del despacho propiedad del PSOE para guardar esas piezas. En el despacho, supuestamente reservado por el partido para los expresidentes socialistas, había hasta seis estancias. En una primera sala los agentes intervinieron la documentación. En la segunda fue hallada la caja fuerte donde estaban las joyas. Los agentes completaron el registro hasta de seis estancias diferentes durante varias horas.

El juez decidió en su auto de registro realizar solo la inspección del despacho del expresidente, pero no de su casa, por lo que de haber habido algo susceptible de ser objeto de la investigación en su domicilio, no se pudo incorporar a la investigación.

¿Qué valor tienen las joyas?

La tasación encargada a la conocida joyería Ansorena, que ha contado con la colaboración del Instituto Gemológico Español, valora las 103 piezas en 1.323.915 euros en total. La más cara de todas es un collar de oro blanco de 18 quilates cuajado de diamantes y con dos esmeraldas naturales procedentes de Zambia. Según los expertos, este collar costaría 278.000 euros. El segundo collar más valioso es otra pieza de oro blanco de 18 quilates con 13 zafiros de Tailandia y diamantes valorado en 220.000 euros.

Según la tasación a disposición del juez, solo otras dos piezas superan los 90.000 euros de valor. Se trata de otro collar de oro blanco de 18 quilates con bandas de diamantes y cinco rubíes. Esta joya está valorada en 155.000 euros. Por último, una pulsera de oro blanco de 18 quilates costaría 95.000 euros. Esta pieza cuenta además con otras tres esmeraldas naturales de Zambia y diamantes con decoración vegetal calada.

Además de estas cuatro joyas de gran valor, abundan otras de poca o escasa calidad, muchas incluso sin valor alguno, como describe el peritaje encargado por el juez.

¿Qué dice el portavoz de Zapatero y qué dice el juez?

La secretaria del expresidente aseguró en un primer momento que todas esas joyas provenían de distintas herencias, fundamentalmente de la mujer de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y también de regalos recibidos en varios viajes. El portavoz de Zapatero, el consultor Luis Arroyo, aseguró después que el dirigente socialista le había dicho que el valor de esas piezas ascendía a entre 30.000 y 50.000 euros. Sin embargo, la peritación conocida este jueves es infinitamente superior, hasta más de 1,3 millones de euros. Por eso, Arroyo ha pedido este viernes perdón por haber inducido a error con su valoración inicial.

El juez José Luis Calama ha decidido abrir una pieza separada del caso principal al encontrar indicios de delitos nuevos. Un posible delito contra la Hacienda Pública, porque estas joyas supuestamente no están declaradas y superan el valor penal de 120.000 euros. Y otro presunto delito de contrabando, porque se habrían introducido en la Unión Europea sin acreditar el pago de aranceles, impuestos especiales o la tributación asociada a su importación. En este caso, el umbral económico para que constituya delito son los 150.000 euros y la valoración realizada lo supera con creces.

El magistrado argumenta la apertura de esta pieza separada porque se trata de "hechos autónomos y diferentes" de los investigados en la pieza principal, en la que Zapatero está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.