Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:

Tono Calleja Flórez Leire Díez cifró en una decena las promesas incumplidas por la Fiscalía sobre el hermano de Sánchez, Villarejo, Kitchen y el abogado de Puigdemont "El fiscal iba a llamar al abogado de Villarejo y esta llamada no se ha producido", lamentaba la 'fontanera' del PSOE en un documento denominado "Incumplimientos", que fue requisado por la Unidad Central Operativa (UCO) a la trama.

Encuesta CIS: El PSOE cae 5 puntos y el PP recorta distancias La diferencia entre socialistas y populares baja de 11 a cuatro puntos en el último mes y la preocupación por la corrupción sube más de nueve puntos.

Jose A. Rico El CIS publica su primera encuesta tras la imputación de Zapatero y la investigación de la trama de Leire Díez El sondeo de mayo mantenía en cabeza al PSOE, pero con PP y Vox al alza y Sumar en su marca mínima de la legislatura.

Mariano Alonso Freire El PP renuncia a llamar a las hijas de Zapatero al Senado pese a haber pedido su imputación Los de Alberto Núñez Feijóo siguen midiendo con cautela los pasos de su ofensiva política por los escándalos que salpican al Gobierno.

Cristina Gallardo Un juzgado desestima la demanda de 30.000 euros de la mujer que se concertó con Cerdán y Leire Díez para perseguir al fiscal Grinda El juez concluye "que no hay título imputacional válido para desplegar la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, bien entendido, como acción u omisión culposa".

Tono Calleja Flórez Leire Díez buscó "anular" el juicio por narcotráfico contra el abogado de Puigdemont para mantener el apoyo de Junts al PSOE "Si Gonzalo [Boye] tiene tanta mano y es tan clave, cuando queráis le como yo la cabeza y entra por el aro", se ofreció el abogado Jacobo Teijelo a Leire Díez, que respondió: "Pues cómesela ya, porque todo lo que está pasando es por su culpa".

Montero critica acusaciones contra PSOE "sin aportar pruebas" La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles las acusaciones que se están lanzando contra el Partido Socialista "sin aportar pruebas", lo que es una "estrategia" del PP para "que no se hable del juicio" del 'caso kitchen'. En declaraciones a los medios de comunicación en Gibraleón (Huelva), Montero ha manifestado, en relación con el caso de Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', que el partido está colaborando con la justicia, que "es lo que tiene que hacer cualquier formación política, a diferencia de lo que hacía el PP, que machacaba los ordenadores a martillazos".

El Gobierno de Navarra dice que Chivite "nunca ha mantenido ni reunión ni conversación" con Leire Díez El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, "nunca ha mantenido ni reunión, ni conversación, ni contacto particular alguno" con la exmilitante del PSOE Leire Díez. El Gobierno de Navarra sale al paso así de las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, que recogen una anotación realizada por Leire Díez, según el material intervenido por la UCO, en la que, refiriéndose a un proyecto de energías renovables, escribe la frase: "Se va a hablar directamente con María Chi. y Teresa MITECO".

Bustinduy ve "extraordinariamente preocupantes" las informaciones sobre Leire Díez El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha valorado como "extraordinariamente preocupantes" las últimas informaciones sobre el caso de Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE', y ha exigido "transparencia absoluta", "luz y taquígrafos" y que se asuman "todas las responsabilidades que se deban asumir". Además, ha señalado que se producen "situaciones extrañas" sobre "procedimientos judiciales de los que nos enteramos por determinados medios de comunicación, incluso por representantes políticos que los anticipan antes de que sucedan".