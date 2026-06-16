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Dos detenidos en Vizcaya por su relación con Hizbulá

Los arrestados son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde vídeos propagandísticos de la organizaciín chií y de grupos armados palestinos

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / Archivo

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EFE

Bilbao

Efectivos de la Policía Nacional han arrestado este martes a dos personas en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo investigadas por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá, en una operación que aún continúa abierta.

Estos dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las detenciones se han producido en Bilbao y Getxo, donde se están practicando registros, y no se descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones.

La operación está dirigida por la Audiencia Nacional con la intervención de la Comisaría General de Información.

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La actuación policial en Vizcaya ha comenzado este marte sy se encuentra bajo secreto de sumario.

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